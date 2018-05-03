Дети из Рязанского приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности»

Воспитанники школы №1421, расположенной в Рязанском, приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности», которые проходили на базе Дворца творчества имени Гайдара. Об этом сообщили в администрации школы.

— Ребятам предстояло надеть костюм химзащиты и наложить заплату на бочку с ядовитым веществом, разобрать завал и спасти раненого, на лодках доплыть до утопающего и оказать ему первую медицинскую помощь, справиться с тестами по ориентированию, топографии и правилам дорожного движения. Наибольший интерес у наших ребят вызвали задания «Перевал» и «Переправа» с применением альпинистского и страховочного оборудования. Участники соревнований отработали навыки, полученные на уроках ОБЖ, поняли важность работы в команде, — сказал представитель школы.

Напомним, что школа №1421 находится по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)