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Дети из Рязанского приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности»
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Дети из Рязанского приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности» 

Управа Рязанского района 3 часа назад
Воспитанники школы №1421, расположенной в Рязанском, приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности», которые проходили на базе Дворца творчества имени Гайдара. Об этом сообщили в администрации школы.
— Ребятам предстояло надеть костюм химзащиты и наложить заплату на бочку с ядовитым веществом, разобрать завал и спасти раненого, на лодках доплыть до утопающего и оказать ему первую медицинскую помощь, справиться с тестами по ориентированию, топографии и правилам дорожного движения. Наибольший интерес у наших ребят вызвали задания «Перевал» и «Переправа» с применением альпинистского и страховочного оборудования. Участники соревнований отработали навыки, полученные на уроках ОБЖ, поняли важность работы в команде, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа №1421 находится по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)
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