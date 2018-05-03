Вузы Беларуси примут 54,5 тыс. студентов в 2018 году

Приглашение окунуться в студенческую жизнь и открыть для себя горизонты научных и практических знаний получит белорусская молодежь в пятьдесят одном высшем учебном заведении страны. В вузы Беларуси в 2018 году планируется принять 54,5 тысячи студентов, а в учреждения профтехобразования — около 31 тысячи, сообщил сегодня первый заместитель министра образования Вадим Богуш, передает БЕЛТА.

Правда, по словам Богуша, «объем подготовки специалистов в этом году несколько сократится. Планируется принять на первую ступень высшего образования около 54,5 тысяч человек, в том числе за счет бюджета — 26,5 тысяч. Сокращение объема подготовки произошло, в основном, за счет уменьшения цифр приема на заочную форму обучения», — уточнил он.

При этом министерство предоставляет возможность абитуриентам, которые получили среднее специальное образование и пошли работать по специальности, «на основании вступительных испытаний продолжить обучение в заочной форме в сокращенные сроки по интегрированным учебным планам и программам», — отметил чиновник.

Он добавил, в частности, что в этом году примерно на 10% сократился набор на юридические и экономические специальности. Одновременно произошло увеличение количества бюджетных и платных мест по отдельным техническим специальностям, в том числе, в сфере информационных технологий.

Что касается профессионально-технического образования, то учебные заведения этого уровня готовы принять около 31 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов. Эта цифра несколько больше, чем в прошлом году, пояснил Богуш. И отметил, что с учетом задач по региональному развитию в колледжах и лицеях также произошло обновление перечня профессий и специальностей, по которым будут готовить специалистов.

Среднее специальное образование в РБ можно будет получить в этом году почти в 200 образовательных учреждениях. В них цифры приема, по информации министерства, также увеличились. Учебные аудитории планируют принять более 39 тысяч человек, в том числе 24,5 тысячи — за счет средств бюджета. Введена и новая специальность — «хранение и переработка зерна», увеличены объемы подготовки по таким профилям, как «здравоохранение» и «техника и технология». Прием документов для участия в конкурсе на получение среднего специального образования продлится с 20 июля по 17 августа.

При этом за счет средств бюджета документы принимаются с 20 июля по 3 августа, а с 4 по 8 августа проводятся вступительные испытания по тем специальностям, где это предусмотрено. До 10 августа идет зачисление за счет средств бюджета, по 16 августа — на платной основе.

Абитуриенты, которые поступают после 11-го класса, могут подавать документы с 20 июля до 9 августа (для обучения за счет средств бюджета) и до 16 августа (на платной основе). Вступительные испытания для этой категории абитуриентов проводятся 10-12 августа, зачисление — до 14 августа (за счет бюджета) и до 17 августа (за счет средств обучающихся). Что касается сельскохозяйственного профиля, здесь есть некоторые отличия. Вступительная кампания как в колледжи, так и высшие учебные заведения проходит в осеннее время, сообщил первый заместитель министра.