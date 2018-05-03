Школьники из Бибирева побывали в Московском колледже архитектуры и градостроительства

Ученики 8 «В» школы № 953 на минувшей неделе побывали на дне открытых дверей в Московском колледже архитектуры и градостроительства. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-На ознакомительной экскурсии ребята смогли поучаствовать в мастер-классах «Эксплуатация зданий», «Составление флористической композиции» и «Проектирование в Auto Cad», — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что школьники посетили учебное учреждение в рамках проекта «Сто дорог — одна твоя». (ип)