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Школьники из Бибирева побывали в Московском колледже архитектуры и градостроительства
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Школьники из Бибирева побывали в Московском колледже архитектуры и градостроительства 

Управа района Бибирево 4 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 8 «В» школы № 953 на минувшей неделе побывали на дне открытых дверей в Московском колледже архитектуры и градостроительства. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-На ознакомительной экскурсии ребята смогли поучаствовать в мастер-классах «Эксплуатация зданий», «Составление флористической композиции» и «Проектирование в Auto Cad», — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что школьники посетили учебное учреждение в рамках проекта «Сто дорог — одна твоя». (ип)
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