В Севастополе готовят специалистов для Ростеха

Большая часть специальностей Севастопольского государственного университета — технические. При этом производственные компании города не в состоянии принять всех выпускников.

«К сожалению, на сегодняшний день в экономике Севастополя незначительное количество выпускников могут найти себе место. Характерный пример — ядреная промышленность. При этом наши кадры широко востребованы атомными станциями России , уезжают на материк и успешно выстраивают карьеру», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев

Университет вытраивает партнерские отношения с индустриальными компаниями России, как Росатом , Ростех, КАМАЗ, крупными судостроительные корпорациями и другими.

«Партнерские модели мы выстраиваем с группой компаний Ростех, там большое количество предприятий, прежде всего ориентированных на специалистов нашего Института информационных технологий и управления в технических системах и Института радиоэлектроники и информационной безопасности. Здесь большие перспективы и большая востребованность», — отметил ректор, подчеркнув, что университет уже сегодня выполняет целый ряд научно-исследовательских и конструкторских разработок для индустриальных гигантов России.

«Пока это не миллиарды рублей, но уже десятки миллионов в совокупности. Мы рассчитываем, что со временем доходы от проектов станут еще одним важным источником дохода для развития университета, помимо доходов от образования», — сообщил Нечаев.