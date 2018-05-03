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В Севастополе готовят специалистов для Ростеха
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В Севастополе готовят специалистов для Ростеха 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Большая часть специальностей Севастопольского государственного университета — технические. При этом производственные компании города не в состоянии принять всех выпускников.
«К сожалению, на сегодняшний день в экономике Севастополя незначительное количество выпускников могут найти себе место. Характерный пример — ядреная промышленность. При этом наши кадры широко востребованы атомными станциями России, уезжают на материк и успешно выстраивают карьеру», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.
Университет вытраивает партнерские отношения с индустриальными компаниями России, как Росатом, Ростех, КАМАЗ, крупными судостроительные корпорациями и другими.
«Партнерские модели мы выстраиваем с группой компаний Ростех, там большое количество предприятий, прежде всего ориентированных на специалистов нашего Института информационных технологий и управления в технических системах и Института радиоэлектроники и информационной безопасности. Здесь большие перспективы и большая востребованность», — отметил ректор, подчеркнув, что университет уже сегодня выполняет целый ряд научно-исследовательских и конструкторских разработок для индустриальных гигантов России.
«Пока это не миллиарды рублей, но уже десятки миллионов в совокупности. Мы рассчитываем, что со временем доходы от проектов станут еще одним важным источником дохода для развития университета, помимо доходов от образования», — сообщил Нечаев.
«ФедералПресс» напоминает, что севастопольский университет запустил программу переподготовки на учительские специальности.
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