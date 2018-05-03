Коллектив вуза из Выхина-Жулебина посетили места захоронения народных ополченцев в Тверской области

На минувших выходных активисты историко-патриотического движения «Звезда» посетили места захоронений воинов 7-й дивизии народного ополчения в г. Зубцов Тверской области . В состав дивизии входили студенты, преподаватели и сотрудники МИЭИ (с 1998 года — Государственный университет управления), сообщили в администрации вуза.

— Волонтеры занимались облагораживанием братских захоронений, а также встретились с ветеранами ВОВ и вручили им памятные подарки от коллектива университета, — отметили в вузе.

Там также подчеркнули, что накануне Дня Победы в университете состоится целый ряд приуроченных к празднику тематических мероприятий. (ак)