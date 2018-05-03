В Москве пройдет форум ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»

6 июня 2018 года в Москве состоится VI Международный форум ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность».

Участниками форума станут более 300 делегатов: руководители ведущих университетов России , представители профильных ведомств, члены международной ассоциации IREG Observatory, составители рейтингов, представители академического и экспертного сообщества, компаний-работодателей.

Основные темы для обсуждения:

Доступ к качественному образованию в регионах: экспансия столичных вузов или опора на собственные силы?

Учителя, медики, агрономы: как обеспечить качественную подготовку по массовым специальностям?

Многопрофильный университет vs специализированный вуз: как объединить достоинства?

Глобальная конкурентоспособность при сохранении собственной идентичности университетов: как соблюсти баланс?

В рамках форума пройдет презентация седьмого ежегодного рейтинга ведущих вузов России, а также рейтинга вузов по количеству выпускников в составе правления крупнейших компаний России (RAEX-600). RAEX — первая в России и четвертая в мире организация, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory — наиболее влиятельной ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.

По итогам рейтинга 100 лучших вузов состоится церемония награждения высших учебных заведений и персон, которые внесли значительный вклад в развитие образования в России.