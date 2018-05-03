Школьники из Отрадного познакомились с профессией юриста

Ученики 7 «Б» класса школы № 950 на минувшей неделе посетили колледж полиции, где познакомились с профессией юриста. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-На дискуссионной площадке «Мой выбор — профессия „Юрист“, ребята узнали особенности этой профессии, сферы деятельности юриста, поговорили о роли профессии в жизни общества и государства, а также узнали о профессиональных требованиях, предъявляемых к специалистам данной сферы, — рассказали в администрации школы. — На мастер-классе „Закон и право“ семиклассникам было предложено большое количество правовых казусов и пути их решения, а на мастер-классе „Осмотр места происшествия“ школьники приняли участие в одноименной процедуре, в ходе которой узнали особенности ее проведения.

Отметим, что знакомство с этой профессией проходило в рамках городского проекта „Карьерный навигатор: масштаб город“ и дней открытых дверей в профессиональных образовательных организациях „Сто дорог — одна твоя“. (ип)