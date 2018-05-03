Ещё
Школьники из Отрадного познакомились с профессией юриста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Отрадного познакомились с профессией юриста 

Управа района Отрадное 4 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 7 «Б» класса школы № 950 на минувшей неделе посетили колледж полиции, где познакомились с профессией юриста. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-На дискуссионной площадке «Мой выбор — профессия „Юрист“, ребята узнали особенности этой профессии, сферы деятельности юриста, поговорили о роли профессии в жизни общества и государства, а также узнали о профессиональных требованиях, предъявляемых к специалистам данной сферы, — рассказали в администрации школы. — На мастер-классе „Закон и право“ семиклассникам было предложено большое количество правовых казусов и пути их решения, а на мастер-классе „Осмотр места происшествия“ школьники приняли участие в одноименной процедуре, в ходе которой узнали особенности ее проведения.
Отметим, что знакомство с этой профессией проходило в рамках городского проекта „Карьерный навигатор: масштаб город“ и дней открытых дверей в профессиональных образовательных организациях „Сто дорог — одна твоя“. (ип)
Управа района Отрадное: последние новости
Школьники из Отрадного приняли участие в ежегодной акции «Вахта памяти» В детском саду на улице Пестеля прошел фестиваль творческих идей «Игротека» Наряды для современной Золушки создали третьеклассники из Отрадного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог99
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии272
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе368
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США426
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение