Разработан единый стандарт питания школьников Калининградской области

В Янтарном крае разработали единый стандарт школьного питания. Об этом в эфире программы «Доброе Утро, Калининград » рассказала министр образования региона Светлана Трусенёва в четверг, 3 мая.

По её словам, к запуску уже готовы технологические карты для шести вариантов рациона. Каждый из графиков двухнедельного меню был разработан при участии студентов и преподавателей КГТУ, в нём учитывали физиологические потребности школьников разного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья.