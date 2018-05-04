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Новое меню калининградских школьников — какое оно?
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Новое меню калининградских школьников — какое оно? 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
С 1 сентября во всех школах региона будет введён единый стандарт питания. Новый рацион учеников должен стать более сбалансированным и полезным: его разрабатывали исходя из физиологических потребностей школьников разных возрастов.
Светлана Трусенёва, министр образования Калининградской области:
— Я не в те времена видимо училась, был очень ограниченный набор питания, из которого можно было приготовить. Что касается сегодняшнего меню, с моим представлением о здоровой пище это полностью соответствует.
Довольны и работники столовой, по их словам, на освоение технологии приготовления новых блюд времени не потребуется. Теперь в меню больше рыбных блюд, есть даже соус бешамель, плов и чечевица.
Ольга Брекотнина, заведующая производством столовой школы №56:
— Новое меню, супер модные современные блюда, которые очень понравиться детям. Здесь много минералов, селена в частности в чечевице, которые необходимо для умственной деятельности, это очень хорошее меню.
Новое школьное меню разрабатывалось в течение 4 месяцев. Какие блюда попадут на стол учащихся, решали преподаватели КГТУ и сотрудники Роспотребнадзора.
Илья Баринов, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— У нас была долгая дискуссия с поставщиками, кто-то говорил, что это дорого 63 рубля, кто-то говорил, что можно. Во всех школах был свой организатор питания, мы не понимали какое качество продуктов, поэтому и возникла идея цикличного двухнедельного питания.
Новое меню внедрят во все школы региона с первого сентября. При этом цена обеда не станет дороже.
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