Студенты Обручевского района пришли на День открытых дверей

С Научно-исследовательским клиническим институтом педиатрии имени академика Вельтищева пришли познакомиться около ста студентов-старшекурсников РНИМУ имени Пирогова.

Гостей тепло приветствовал и.о. директора института профессор Владимир Викторович Длин. «Наш Институт — один из крупнейших педиатрических институтов страны, у нас находятся 19 клинических отделений. Также у нас функционируют научные подразделения, клиники и лабораторные службы», — отметил Владимир Викторович. Научный руководитель института, профессор Мария Александровна Школьникова добавила: «Мы рады приветствовать вас на дне открытых дверей! То, что вы сегодня здесь, отражает вашу мотивацию к дальнейшему росту в своей специальности. У вас есть все возможности стать хорошим специалистом, потому что вы учитесь в прекрасном университете». Проректор по лечебной работе Христо Периклович Тахчиди отметил, что от того, какую клиническую школу выберут студенты и какие наставники у них будут, зависит их старт в этой жизни.