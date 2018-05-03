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Студенты Обручевского района пришли на День открытых дверей
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Студенты Обручевского района пришли на День открытых дверей 

Обручевский меридиан 4 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
С Научно-исследовательским клиническим институтом педиатрии имени академика Вельтищева пришли познакомиться около ста студентов-старшекурсников РНИМУ имени Пирогова.
Гостей тепло приветствовал и.о. директора института профессор Владимир Викторович Длин. «Наш Институт — один из крупнейших педиатрических институтов страны, у нас находятся 19 клинических отделений. Также у нас функционируют научные подразделения, клиники и лабораторные службы», — отметил Владимир Викторович. Научный руководитель института, профессор Мария Александровна Школьникова добавила: «Мы рады приветствовать вас на дне открытых дверей! То, что вы сегодня здесь, отражает вашу мотивацию к дальнейшему росту в своей специальности. У вас есть все возможности стать хорошим специалистом, потому что вы учитесь в прекрасном университете». Проректор по лечебной работе Христо Периклович Тахчиди отметил, что от того, какую клиническую школу выберут студенты и какие наставники у них будут, зависит их старт в этой жизни.
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