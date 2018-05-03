В одной из школ района Выхино-Жулебино прошел семинар о финансовой грамотности для педагогов

Бесплатный семинар для учителей, посвященный вопросам финансовой грамотности, прошел в школе № 1420 района Выхино-Жулебино в конце минувшего месяца. Организаторами мероприятия выступили предприятие «САПФИР» и Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки ЮВАО. Семинар проходил в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».

— Решение начать серию семинаров со школы № 1420 приняли потому, что в ней самая большая первичная профсоюзная организация — более 500 человек являются членами профсоюза, — рассказала глава профсоюза педагогов и ученых округа Жанна Гусарова.

По ее словам, одно из главных направлений работы профсоюзной организации — защитить своих членов. Семинар по финансовому ликбезу не только повысил грамотность, но и способствовал защите сбережений членов профсоюза от финансовых мошенников. Ликбез продолжится и в следующем учебном году.

— В составлении тем лекций по финансовой грамотности будем отталкиваться от конкретных запросов школ — членов профсоюза. Пока принимаем заявки, — подытожила профсоюзный лидер. (ак)