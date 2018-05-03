Севастопольский университет запустил программу переподготовки на учительские специальности

Для решения вопроса дефицита педагогических кадров, который особенно остро чувствуется в части педагогов-предметников, СевГУ запустил программу магистратуры, в рамках которой проходит переподготовка на учительские специальности. Такое заявление сделал ректор университета Владимир Нечаев

«Задача решить вопрос дефицита учительских кадров была поставлена нам достаточно давно, и мы практически год над ней работали, — рассказал Нечаев. — В этом году мы запускаем большую программу по педагогической магистратуре для тех, у кого нет педагогического образования, но кто хотел бы работать в школе. Допустим, у человека есть инженерное образование, он оканчивает магистратуру по педагогической специальности и может идти работать учителем физики».

Благодаря программе переподготовки, которая стартует в 2018 году, город планирует в очень короткой перспективе, за два года, подготовить значительное количество учителей физики, математики и информатики для Севастополя . По мнению Нечаева, программа позволит выполнить все планы по укомплектованию кадрами всех новых школ.

Также, как сообщил ректор СевГУ, в 2019 году планируется увеличение количества бюджетных мест на педагогические специальности в университете.

Владимир Нечаев был назначен ректором СевГУ в марте 2017 года.