В Воронежском опорном университете завершили подготовку первых профессиональных волонтёров

В вузе оценили первые результаты проекта «Факультет волонтёрского обучения».

25 апреля в Воронежском опорном университете завершился курс обучения волонтёров в рамках проекта по гранту Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь» «Факультет волонтёрского обучения». В декабре прошлого года, незадолго до объявления 2018 года годом волонтёра, студентка ВГТУ Ольга Батурина победила в конкурсе на предоставление грантов физическим лицам и получила финансирование в размере 150 тыс. рублей. Проект «Факультет волонтерского обучения» направлен на развитие волонтёрского движения в ВГТУ и Воронеже в целом, получение молодыми людьми новых компетенций в сфере добровольческой деятельности и социального проектирования. Обучение прошли студенты четырех вузов: ВГТУ, ВГПУ, ВГУ, ВГАУ им. императора Петра I, а также школьники из 5 городских школ.

С февраля по апрель 2018 года слушатели курса узнали о том, как организовать мероприятие, чем мотивировать волонтёра, как разрешать конфликты, быть стрессоустойчивым, как писать пресс-релизы и взаимодействовать со СМИ, как готовить социальные проекты. В процессе обучения была и практика: волонтёры работали на фестивале инклюзивного детского творчества «Крылья», а также участвовали в Конгрессе общественного развития Воронежской области , в «Студенческом марафоне-2018» в ВГТУ. Слушатели курса подготовили десять социально значимых проектов, девять из которых вышли в финал конкурса «Умножая добро». Перед защитой проекта волонтёры прошли экзамен в виде квеста на командообразование, составление бюджета проекта, портфолио волонтёра, написание пресс-релиза о предстоящем мероприятии.

25 апреля прошла защита социальных проектов в рамках конкурса «Умножая добро». Школьники и студенты выбрали для себя такие направления, как просвещение детей в сфере финансовой грамотности, привлечение их к чтению книг, профориентация воспитанников интернатов, трудоустройство выпускников вузов, развитие молодёжного социального предпринимательства, профилактика наркомании, формирование здорового образа жизни, развитие добровольческих инициатив.

Проректор по воспитательной работе ВГТУ А. М. Ходунов, председатель жюри, отметил значимость многих проектов для опорного университета и поддержал инициативы волонтёров. Начальник отдела по работе с молодёжью Коминтерновского района С. А. Бойцова выступила за сотрудничество и партнерство в реализации совместных проектов. Руководитель волонтерской организации «Общие дети» Е. В. Авдеева заинтересовалась рядом проектов и тоже предложила план по их совместной реализации. Все члены жюри единогласно признали важность такого рода молодёжных инициатив по решению социально значимых проблем.

Было принято решение по созданию сайта «Информационная база волонтёра», на котором каждый волонтёр не только может получить необходимую и актуальную информацию о предстоящих мероприятиях, акциях, проектах, но и разместить свое портфолио, найти себе партнеров для осуществления добрых дел.

Победителями конкурса «Умножая добро» стали: Первое место — студент ВГТУ Шишкин Евгений (проект «Чир-спорт больше, чем спорт).

Второе место — межфакультетская сборная ВГТУ ( Головина Юлия , Капустина Ангелина, Лажевич Вадим, Лизнева Дарьяна), проект „Вдохни жизнь в Студгородок ВГТУ“.