Свердловская область полностью готова к проведению основного этапа государственной итоговой аттестации

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов доложил о готовности региона к проведению основного этапа государственной итоговой аттестации.

По словам министра, для участия в экзаменах зарегистрировано 43455 девятиклассников. Наиболее выбираемыми предметами для сдачи экзаменов в 9 классах стали обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии, биология, география, физика. Для участия в экзаменах в 11 классах зарегистрировано более 20 тысяч участников, в их числе 18132 выпускника текущего года, более двух тысяч выпускников прошлых лет, студентов колледжей и техникумов, учащихся иностранных образовательных организаций, а также лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы. Наиболее популярными предметами после обязательных русского и математики стали такие дисциплины, как обществознание, физика, биология, история и химия. Напомним, что основной этап проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах начнется 25 мая, в 11 классах — с 28 мая.

По словам Юрия Биктуганова, в 159 пунктах проведения Единого государственного экзамена будет применяться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов и проведения экзамена с устной частью. Необходимым оборудованием и расходными материалами оснащены 100 процентов пунктов проведения экзаменов, в том числе три вновь открытых в Екатеринбурге . Общая сумма затрат на организационно-технологическое обеспечение составила более 77,5 миллионов рублей.

«Процедуры проведения экзаменов требуют бесперебойной работы техники и наличия доступа в интернет. Отсутствие видеонаблюдения влечет аннулирование результатов экзаменов, поэтому необходимо обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, отсутствие задолженности по оплате услуг связи. Опыт 2017 года показал, что проведение плановых работ на коммунальных сетях может привести к отсутствию электроснабжения и, следовательно, к отмене экзамена. Считаем необходимым на уровне глав муниципалитетов сформировать штабы и рабочие группы, чтобы координировать деятельность хозяйственных структур и не допустить ведения плановых работ в дни проведения экзаменов. Комплекс мер, реализуемый правительством Свердловской области , позволяет решить вопросы по обеспечению всех условий для проведения ЕГЭ честно и объективно. Задачи и мероприятия, запланированные на 2018 год, будут выполнены в полном объеме», — сказал глава регионального Минобразования

Напомним, что проведение государственной итоговой аттестации в Свердловской области находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева . Досрочный этап сдачи ЕГЭ в регионе прошел без технических сбоев, участие в нем приняли 930 человек.