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Юные жители Войковского побывали в Музее истории полиции
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Юные жители Войковского побывали в Музее истории полиции 

Управа района Войковский 1 час назад
Воспитанники седьмых классов школы № 2099, расположенной в Войковском, приняли участие в профориентационном марафоне «Сто дорог — одна твоя». Познавательное мероприятие состоялось в конце апреля в стенах Колледжа полиции № 1.
Как уточнили в администрации школы, марафон проходил в рамках городского проекта «Карьерный навигатор: масштаб город». Ребята побывали в Музее истории полиции, который работает в колледже.
Учащиеся узнали об истории создании колледжа, а также во время экскурсии услышали рассказ о самых громких преступлениях XX века. Один из стендов музея посвящен курсантам колледжа, которые уже во время обучения участвовали в задержании преступников или в раскрытии уголовных дел, сообщил сотрудник школы.
Также ребята познакомились с экспозицией оружия и были приглашены на криминалистический полигон, где отражены условия и методы работы криминалистов.
(жм)
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