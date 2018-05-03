Юные жители Войковского побывали в Музее истории полиции

Воспитанники седьмых классов школы № 2099, расположенной в Войковском, приняли участие в профориентационном марафоне «Сто дорог — одна твоя». Познавательное мероприятие состоялось в конце апреля в стенах Колледжа полиции № 1.

Как уточнили в администрации школы, марафон проходил в рамках городского проекта «Карьерный навигатор: масштаб город». Ребята побывали в Музее истории полиции, который работает в колледже.

Учащиеся узнали об истории создании колледжа, а также во время экскурсии услышали рассказ о самых громких преступлениях XX века. Один из стендов музея посвящен курсантам колледжа, которые уже во время обучения участвовали в задержании преступников или в раскрытии уголовных дел, сообщил сотрудник школы.

Также ребята познакомились с экспозицией оружия и были приглашены на криминалистический полигон, где отражены условия и методы работы криминалистов.

(жм)