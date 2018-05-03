Идеальный выпускник: как поступить во все лучшие университеты США

Хорошо, что Микелю Брауну нравится писать эссе. Чтобы поступить в 20 лучших университетов США , в которые он подал документы, и выиграть стипендии на рекордную сумму в $260 000, семнадцатилетнему выпускнику Ламарской школы в Хьюстоне пришлось написать более 50 эссе.

«Мне нравится одновременно рассказывать истории и рассуждать на какую-то серьезную тему», — поделился Микель Браун. В пятницу у него взяли интервью в аэропорту Хьюстона, откуда он и его мать должны были вылететь в Чикаго . Там Микель и его мать Бертиния Рутледж-Браун посетили торжественный прием в честь 15 школьников, выигравших стипендию образовательного фонда Брайана Кэмерона Cameron Impact Scholarship, одну из самых престижных стипендий Америки.

Каждую весну в прессе появляются истории об одном или паре выпускников, которым удалось поступить во все восемь университетов Лиги плюща. Но Микель Браун выделяется среди них благодаря рекордной сумме выигранных им стипендий. Большинство элитных университетов, в которые он поступил, обещают оказать финансовую помощь будущим студентам. Например, четыре университета Лиги плюща (Гарвардский, Йельский, Принстонский и Пенсильванский), а также Стэнфордский и Джорджтаунский университеты наряду с колледжем Уильямс. Однако, Микелю вряд ли понадобится финансовая поддержка.

Стипендия Cameron Impact Scholarship, учрежденная пять лет назад образовательным фондом финансиста из Калифорнии Брайана Кэмерона, покрывает все расходы на четырехлетнее обучение в любом университете. Размер стипендии составляет $200 000. Помимо нее, Микель Браун выиграл стипендию научного фонда Coca-Cola на сумму в $20 000, стипендию Ассоциации выдающихся американцев имени Горацио Элджера на сумму в $25 000 и пять других грантов в его родном штате Техас. Всего Микель Браун подал заявки на получение 32 стипендий. «Я не ожидал, что выиграю хоть одну из них», — говорит школьник.

По словам руководителя стипендиальной программы образовательного фонда Брайана Кэмерона Эми Лукас, именно сочетание скромности и стремления к достижениям выделили Микеля Брауна среди 3000 выпускников, которые участвовали в конкурсе на получение престижной стипендии. «Он очень скромный, спокойный и учтивый», — добавила Эми Лукас . «Но мы считаем, что он сможет стать следующим главой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения».

Микель Браун занимает активную жизненную позицию. В составе команды своей школы он участвовал в конкурсах по дебатам на национальном уровне. Он также возглавляет школьную команду по большому теннису и как вице-президент школьной благотворительной организации Lamar’s Key Club помогает готовить еду для бездомных. Помимо этого, он входит в Национальное общество почета, школьную организацию, которая объединяет лучших учеников страны. Микель Браун также основал первый в истории своей школы клуб, занимающийся проблемами расового разнообразия и интеграции. Благодаря этой инициативе он в прошлом году выиграл награду Принстонского университета за достижения в области межрасовых отношений. Микель призывает других учеников активно участвовать в жизни школы и входит в организацию молодежи Америки Junior State of America и клуб молодых демократов округа Харрис в штате Техас. Его средний балл по проводимой в Ламарской средней школе учебной программе международного образовательного фонда International Baccalaureate составляет 4.71. Это интенсивная учебная программа, по которой обычно занимаются учащиеся международных школ. Его общий результат за тестирование SAT составил 1540 баллов из 1600 возможных, а за тестирование ACT — 34 балла из 36 возможных. Оба эти тестирования сдаются для приема в высшие учебные заведения США.

Но больше всего Эми Лукас впечатлило то, что Микель Браун без чьей-либо помощи смог устроиться на работу ассистентом профессора права в Юридической школе Тэргуда Маршалла при Южном университете Техаса. Он встретил профессора во время поездки в столицу США Вашингтон, округ Колумбия . Там он вместе с членами Всемирного фонда молодежи, в котором он также состоит, посетил Черный кокус Конгресса США (организацию афро-американских законодателей).

Несколько лет назад Микель стал свидетелем взлома с проникновением, и его даже вызвали в суд для дачи свидетельских показаний. С тех пор он начал интересоваться карьерой в сфере юриспруденции. «Я видел, как многих подростков постигла нелегкая судьба. Одно неверное решение может разрушить жизнь подростков и превратить их в узников системы», — говорит Микель Браун.

Еще в начальной школе Микель Браун решил, что будет поступать в университет. Тогда его матери пришлось пойти в колледж, чтобы получить высшее образование. «Вместо того, чтобы сказать мне, что я должен пойти в колледж, она сделала это сама», — вспоминает Микель. Благодаря получению высшего образования мать-одиночка Бертиния Рутледж-Браун смогла сменить карьеру и стать советником по проблемам злоупотребления алкоголем и наркотиками. Ранее она работала частной сиделкой. Однако ее заработная плата осталась довольно низкой. Она работает в двух местах и получает менее $50 000. Отец Микеля, который ушел на пенсию с должности секретаря в муниципальному суде, платит минимальные алименты. У него есть еще четверо детей. Но для Бертинии Рутледж-Браун Микель — единственный ребенок. До его рождения у нее было три выкидыша. «Я хотела обеспечить ему лучшее детство», — говорит мать Микеля.

Микель Браун получил поддержку в трех организациях, помогающих подающим большие надежды школьникам из малообеспеченных семей. В их числе значилась и организация Breakthrough Houston, которая работает с школьниками, начиная с лета перед седьмым классом. Список университетов, в которые он будет подавать документы, Микелю Брауну помогли составить в организации EMERGE. Эта школьная районная программа уже шесть лет работает с старшеклассниками. Обычно большинство выпускников подает документы в 10 университетов. Но Микель Браун решил отправить заявки в 20 высших учебных заведений. «Он переписывал свои эссе по три-четыре раза для каждого университета и для каждой стипендиальной программы. И все это он сделал самостоятельно», — заявил руководитель программы EMERGE Норман Кларк.

Благодаря действующей по всей Америке организации QuestBridge, в которой проводится целый ряд программ, летом перед одиннадцатым классом Микель Браун посетил полторы недели занятий в Стэнфордском университете, на которых студенты инсценировали судебный процесс. Изучив контрольные цифры приема в Стэнфордском университете в прошлом году, Микель понял, что ему нужно подавать документы на раннем этапе. Тогда 9,5% абитуриентов, подавшим документы заранее, удалось поступить в университет. В то же время, лишь 4,69% абитуриентов поступили во время основной волны приема. Доля поступивших абитуриентов в том году составила 4,3%.

Совет Микеля Брауна будущим студентам университетов звучит следующим образом: начинайте готовиться к поступлению заранее. Летом после десятого класса он три недели составлял перечень летних программ, заявку на участие в которых он подал в следующем году, и первоначальный список высших учебных заведений. Весь одиннадцатый класс он советовался со своими наставниками в EMERGE и Breakthrough Houston, а также много читал об индивидуальных программах обучения и профессорах. Во время спонсируемой организацией EMERGE ознакомительной поездки по университетам штата Массачусетс, Микель посетил Брандейский, Северо-Восточный и Гарвардский университеты, а также университет Тафтса и Массачусетский технологический институт. Из этой группы высших учебных заведений Микель Браун выбрал Гарвардский университет , поскольку он был впечатлен тем, насколько широко развита интеллектуальная жизнь университета. Профессорско-преподавательский состав Гарварда, в который, к примеру, входят бывший Генеральный прокурор США Эрик Холдер и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи , также произвел на него неизгладимое впечатление.

У Микеля были особые причины подать документы и в остальные университеты. В их числе находятся частные вузы: Амхерстский колледж, Северо-Западный университет, колледж Помона, университет Джонса Хопкинса, колледж Клермонт МакКенна, Южно-Калифорнийский университет, Тулейнский университет и университет Вандербильта. В список школьника попали и пять государственных университетов: Мичиганский университет, Техасский университет в Остине, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, Калифорнийский университет в Беркли и еще один его филиал в Дейвисе. В Калифорнийском университете Микеля особенно заинтересовала программа для студентов-отличников, изучающих вопросы политической экономики.

В начале декабря Микель, его мать и четыре друга замерли в нервном ожидании, пока Микель заходил в свой аккаунт на сайте Стэнфордского университета. Видео, на котором Микель узнает о поступлении и сначала кричит от радости, а затем срывается на пронзительные всхлипывания, когда друзья поздравляют его и набрасываются на него с объятиями, собрало на портале YouTube 250 000 просмотров. «Я все думал, что мои усилия и усилия тех, кто мне помогал, окупились», — вспоминает школьник.

Многие абитуриенты, которые заранее подают документы в избранный вуз, ждут ответа о принятии или отказе перед тем, как решить, подавать ли документы в другие университеты. Но Микель Браун к тому времени уже подал документы в 14 других вузов. Поэтому он решил повременить с зачислением в Стэнфордский университет и посмотреть, куда еще он поступит. Тот факт, что он поступил в Стэнфорд до начала основной волны приема, не связывал его никакими обязательствами. Микель решил не торопиться с принятием решения. В итоге его приняли во все университеты. Сейчас он сузил свой окончательный список до четырех вузов. Стэнфордский университет все еще в игре. Также в список попали Гарвардский, Йельский и Джорджтаунский университеты.

Ранее в этом месяце, когда новости о достижениях Брауна распространились в СМИ, ведущие местного выпуска новостей на телеканале Fox News раскритиковали Микеля: «Возмутительно, что этот школьник подал документы в 20 университетов и таким образом занял чужое место, отправив какого-нибудь другого выпускника в лист ожидания», — заявила ведущая Холли Фрэйзер. «Мне кажется, что это несколько нечестно, ведь в итоге он выберет лишь один университет», — согласилась ее коллега Холли Моррис. Телеведущих подвергли жесткой критике в социальной сети Twitter. Микель Браун отреагировал на эту ситуацию следующим образом: «Невежественно говорить о том, что я подал документы во все эти университеты, только чтобы кичиться этим… Я тщательно отбирал каждый университет и хотел, чтобы у меня был выбор».

На самом деле Микель Браун не лишил других абитуриентов шансов и не занял чье-то чужое место. Руководитель стипендиальной программы образовательного фонда Брайана Кэмерона Эми Лукас заявила, что, если выбранный им университет покроет все расходы на обучение, что скорее всего и произойдет, фонд Брайана Кэмерона все равно назначит ему стипендию размером $30 000 в год. Остальная часть суммы пойдет на финансовую поддержку другого нуждающегося в ней выпускника.

Какое же решение примет Микель Браун? «Для меня важно сделать этот выбор максимально осознанно», — говорит школьник. «Я все еще работаю над этим».

Прочитать одно из эссе, принесших победу Микелю Брауну, можно здесь.

Перевод Полины Шеноевой