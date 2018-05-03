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Огромный плюшевый заяц переполошил администрацию школы в Омске
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Огромный плюшевый заяц переполошил администрацию школы в Омске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Курьезный случай произошел в омской школе №89, где плюшевый заяц напугал администрацию учебного заведения. Мягкую игрушку приняли за взрывное устройство, сообщило ИА FlashSiberia.
Поступило сообщение о метровом зайце в коридоре. Он был настолько подозрителен, что учителя вызвали полицию и МЧС
— сотрудник полиции.
Подозрительную игрушку осмотрел кинолог с собакой и сообщил, что она не опасна. Охрана школы позже рассказала, что зайца забыла сестра ученика начальной школы.
В Великобритании из пищеварительной системы восьмилетнего сенбернара извлекли четыре плюшевые игрушки. Поначалу ветеринары полагали, что у собаки опухоль.
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