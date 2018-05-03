Огромный плюшевый заяц переполошил администрацию школы в Омске

Курьезный случай произошел в омской школе №89, где плюшевый заяц напугал администрацию учебного заведения. Мягкую игрушку приняли за взрывное устройство, сообщило ИА FlashSiberia.

Поступило сообщение о метровом зайце в коридоре. Он был настолько подозрителен, что учителя вызвали полицию и МЧС

— сотрудник полиции.

Подозрительную игрушку осмотрел кинолог с собакой и сообщил, что она не опасна. Охрана школы позже рассказала, что зайца забыла сестра ученика начальной школы.