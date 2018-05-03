Спортсмены из Вороновского поучаствовали в соревнованиях по мини-футболу 

Фото: mos.ru
Команда из поселения Вороновское 30 апреля приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в рамках проекта «Премьер-Лига Новой Москвы».
В минувший понедельник спортсмены в возрастных категориях 2003-2004 и 2007-2008 годов рождения встретились на поле с ребятами из района Ясенево.
Футболисты из первой — сыграли в ничью, 2:2. Ребята из второй возрастной категории одержали победу — 3:0, сообщили на странице группы «Спорт ТиНАО» в социальных сетях.
Отметим, что команда из Вороновского вышла на поле в рамках этого турнира впервые.
Соревнования организовали представители администрации поселения Мосрентген.