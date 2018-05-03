Стали известны ошибки участников «Тотального диктанта»

Стали известны частые ошибки участников «Тотального диктанта»

Газета «Коммерсант» выяснила, какие ошибки в написании слов наиболее часто допускали участники ежегодной акции «Тотальный диктант».

Организаторы пятнадцатого по счету диктанта, прошедшего 14 апреля, официально представят наиболее курьезные ошибки, допущенные участниками, и подведут окончательные итоги 4 мая.

«Обилие ошибок в слове «чересчур» или в написании н/нн в отглагольных прилагательных и причастиях мы могли прогнозировать. Но то, что некоторые пятерки превратились в четверки из-за единственной ошибки при написании частицы «то» без дефиса, стало большим огорчением», — рассказала член экспертного совета ТД, преподаватель кафедры русского языка СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская.

Не обходится диктант и без курьезов. В этот раз, по словам экспертов, камнем преткновения для пишущих стали слова «коленца», «палисадник» и «паводок». Вместо «коленец» экспертам при проверке работ встречались и «кальянцы», и «поленца».

Ошибки восприятия текста на слух распространены: «бокал» вместо «Байкала», «Роснано» вместо «Руслана», «утыканный трупами город» вместо «утыканный трубами», «жизнь, полная граненых гадостей и низменных грибов» вместо «грошовых радостей и мизерных тревог» — лишь некоторые примеры из диктантов последних трех лет.

Члены экспертного совета ТД собирают курьезы в сводный текст несуществующего литератора по имени Ева Даласкина (так кто-то из участников ТД 2015 года транскрибировал инициал и фамилию автора текста Евгения Водолазкина ). Друговейко-Должанская предполагает, что «перлы» Евы Даласкиной могут свидетельствовать о недостаточности словарного запаса пишущего.

В этом году проверочная комиссия столкнулась с новыми метаморфозами авторского текста: «подножие могущественной кильки» вместо «подножия величественной кирхи»; «малиновое сало» вместо «молельного зала» и даже «любимые уста» вместо «рябиновых кустов». Например, предложение «Однако кот, задыхавшийся от быстрой судьбы, отвечал неохотно короткими фразами: „Времени было — отрез“ в оригинале выглядит так: „Однако тот, запыхавшийся от быстрой ходьбы, отвечал неохотно, короткими фразами: времени было в обрез“.

»Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея «Тотального диктанта» родилась в 2004 году в студенческом клубе «Глум-клуб» Новосибирского государственного университета.