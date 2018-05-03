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В Томске начались мероприятия к 140-летию эпохи просвещения в Сибири
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В Томске начались мероприятия к 140-летию эпохи просвещения в Сибири 

ТАСС 2 часа назад
ТОМСК, 3 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 140-летию старейшего за Уралом высшего учебного заведения и началу эпохи просвещения Сибири стартовали в Томске. Об этом сообщил в четверг журналистам ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский.
"Официальная дата основания Императорского Сибирского университета — 28 мая 1878 года. Основанный императором Александром II [ныне] ТГУ стал первым университетом в азиатской части России. Современники называли открытие университета вторым по значимости событием после завоевания Сибири Ермаком и считали ТГУ «первым рассадником высшего просвещения», — сказал Галажинский.
По его словам, основные мероприятия празднования назначены на сентябрь, а в мае пройдут первые мероприятия — диспут Императорских университетов и заседание ученого совета, и международная конференция по новым образовательным технологиям.
"В сентябре, в том числе, мы планируем открыть памятник ученым, принявших непосредственное участие в основание университета Василию Флоринскому и Дмитрию Менделееву. Сбор средств на памятник проходит публично — его ведут эндаумент-фонд и Ассоциация выпускников ТГУ. Памятник установят возле главного корпуса университета", — добавил ректор.
Ранее сообщалось, что вуз является участником проекта «5-100», который был создан для повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он предполагает, что к 2020 году ряд отечественных университетов должен войти в сотню лучших вузов в мировых рейтингах.
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