В Томске начались мероприятия к 140-летию эпохи просвещения в Сибири

ТОМСК , 3 мая. / ТАСС /. Праздничные мероприятия, посвященные 140-летию старейшего за Уралом высшего учебного заведения и началу эпохи просвещения Сибири стартовали в Томске. Об этом сообщил в четверг журналистам ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский.

"Официальная дата основания Императорского Сибирского университета — 28 мая 1878 года. Основанный императором Александром II [ныне] ТГУ стал первым университетом в азиатской части России . Современники называли открытие университета вторым по значимости событием после завоевания Сибири Ермаком и считали ТГУ «первым рассадником высшего просвещения», — сказал Галажинский.

По его словам, основные мероприятия празднования назначены на сентябрь, а в мае пройдут первые мероприятия — диспут Императорских университетов и заседание ученого совета, и международная конференция по новым образовательным технологиям.

"В сентябре, в том числе, мы планируем открыть памятник ученым, принявших непосредственное участие в основание университета Василию Флоринскому и Дмитрию Менделееву . Сбор средств на памятник проходит публично — его ведут эндаумент-фонд и Ассоциация выпускников ТГУ. Памятник установят возле главного корпуса университета", — добавил ректор.

Ранее сообщалось, что вуз является участником проекта «5-100», который был создан для повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он предполагает, что к 2020 году ряд отечественных университетов должен войти в сотню лучших вузов в мировых рейтингах.