Хабаровские призывники с образованием всё чаще идут на контракт

Призывная кампания в Хабаровском крае проходит по графику, план по числу призванных на военную службу будет выполнен. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» главный военный комиссар региона Николай Глинин, второй год подряд увеличивается количество желающих вместо срочной службы заключить с Минобороны контракт.

— Такая возможность предоставляется не только людям с высшим образованием, но и со средне-техническим, — отметил Николай Глинин. — Молодые люди после окончания колледжа, техникума или института получают возможность выбрать, как проходить службу, по призыву — или по контракту. Некоторые идут учиться в ВУЗ, лишь бы получить образование и потом не хотят работать по специальности, у других есть желание и надежды стать офицером и остаться в армии навсегда. Третьи мечтали о воинской специальности, но исполнили пожелание родителей — «мол, нечего там в армии делать» и после 11-го класса закончили университет и поняли, что это не то, чем хочется заниматься всю жизнь.

Всего на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири «под ружьё» по призыву встанут более 4 тыс. местных жителей. По данным пресс-службы Восточного военного округа, в войска уже отправлено более 260 новобранцев, в том числе более 150 из Якутии и 110 из Хабаровского края.

— Более 30 призывников с высшим образованием и примерно 70 граждан со среде-специальным образованием решили воспользоваться поправками в законодательстве и подали заявления о прохождении службы по контракту, в войска отправлено первые четверо военнослужащих, — говорит начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев