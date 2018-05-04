Активные граждане выберут программу для нового сезона телеканала «Московский образовательный»

Узнать подробную информацию о новинках в образовательной сфере можно на «Московском образовательном» канале. Он продолжает развиваться и обновляться, запускать новые проекты, ток-шоу и образовательные программы, которые полезны школьникам и их родителям.

В скором времени жителей столицы ожидает новый сезон и оригинальные проекты. В открытом голосовании на официальном сайте проекта «Активный гражданин» москвичи смогут выбрать интересующие зрителей темы и форматы передач для очередного сезона телеканала.

Первая часть голосования включает выбор из нескольких направлений: информационные технологии в школе, предпрофессиональное образование, дополнительное образование, олимпиады, спортивная и культурная жизнь школьников. Кроме того, участникам голосования предоставляется возможность предложить свой вариант. Во второй части голосования заключается определение формата освещения выбранной темы, среди которых ток-шоу, открытые уроки и лекции, научно-популярные фильмы, научно-популярные передачи и новости. В этой части голосующие также могут поделиться своими предложениями.

Составление сетки вещания «Московского образовательного» уже не раз проходило с участием Активных граждан. К примеру, по итогам осеннего голосования 2017 года наиболее популярным форматом вещания стали специальные репортажи. К концу того же года канал выпустил серию специальных репортажей «Один день из жизни московского школьника», а в 2018 году эфир расширился за счёт таких передач, как «Школьные истории», «Москва и мир», «Дневник успеха» и «Спорт в московской школе».