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Какие специальности самые востребованные в Татарстане?
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Какие специальности самые востребованные в Татарстане? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Говорят, в РТ составили список самых нужных профессий. Какие специальности в него вошли?
Правительство РТ утвердило список востребованных специальностей на 2019-2025 годы. Этим перечнем рекомендуется пользоваться при формировании цифр приёма студентов в вузы и колледжи РТ.
Среди направлений, требующих высшего образования, — менеджмент, экология и природопользование, химические технологии, авиастроение, народная художественная культура, архитектура, живопись и др. Направления в рамках среднего специального образования — техническая экс­плуатация роботизированного производства, туризм, садово-парковое и ландшафтное строительство и пр.
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