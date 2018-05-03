Какие специальности самые востребованные в Татарстане?

Говорят, в РТ составили список самых нужных профессий. Какие специальности в него вошли?

Правительство РТ утвердило список востребованных специальностей на 2019-2025 годы. Этим перечнем рекомендуется пользоваться при формировании цифр приёма студентов в вузы и колледжи РТ.

Среди направлений, требующих высшего образования, — менеджмент, экология и природопользование, химические технологии, авиастроение, народная художественная культура, архитектура, живопись и др. Направления в рамках среднего специального образования — техническая экс­плуатация роботизированного производства, туризм, садово-парковое и ландшафтное строительство и пр.