В США из-за нищенских зарплат в школьные учителя берут гастарбайтеров

К работе в Соединенных Штатах все чаще привлекают учителей из-за рубежа, так как американские педагоги увольняются в знак протеста против низкой заработной платы и нехватки средств, выделяемых властями на образование, пишет The New York Times

Среди штатов, особенно пострадавших от протестов учителей, — Аризона, где зарплата учителей более чем на 10 тыс. долларов ниже среднего показателя по стране в 59 тыс. долларов в год. NYT приводит в пример ситуацию в одной из начальных школ города Финикс (столица Аризоны с населением 1,5 млн человек, один из шести крупнейших американских городов), где работают более 50 учителей из Филиппин . Им выдают визы, позволяющие временно работать в США, но не открывающие никаких возможностей для получения гражданства.

Зарплата в 40 тыс. долларов в год стала поводом для протестов местных учителей, но педагоги из Филиппин ради суммы, в 10 раз превышающей то, что они могут заработать у себя на родине, готовы тесниться по шесть человек в одной квартире.

Издание со ссылкой на данные Госдепартамента сообщает, что в 2017 году по такой визе в США прибыли 2,8 тыс. иностранных учителей (для сравнения в 2010 году — 1,2 тыс. учителей).

NYT рассказывает о том, что иностранные учителя, начиная работать в государственных школах США, сталкиваются с серьезными трудностями. В первую очередь, материальными — это и расходы на аренду квартиры, и на перелеты в родную страну, и на оформление документов. В некоторых школах даже создают специальные комитеты, которые помогают таким учителям адаптироваться. В частности, они помогают с покупкой продуктов и возят новичков на работу на своих авто.

Также есть и учебные сложности. Так, один из учителей, приехавший с Филиппин, признался, что, когда он работал в Маниле, учитель был авторитетом для студентов. «Когда я стоял перед классом, все молчали», — вспоминает он, добавляя, что в Аризоне такого нет.

Школы, набирающие учителей-гастарбайтеров, говорят, что у них нет других вариантов, ведь местные педагоги отказываются работать за предлагаемую плату. Они утверждают, что иностранным преподавателям предоставляются хорошие возможности для работы в США, а американские студенты якобы обогащаются за счет обучения у них. Противники сложившейся ситуации говорят, что в США сложилась порочная практика, позволяющая привлекать учителей из-за рубежа на низкие зарплаты, увековечивая таким образом ежегодную практику жесткой экономии на образовании.