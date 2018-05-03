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Школьников Старого Крюково познакомили с деятельностью Центра занятости населения
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Школьников Старого Крюково познакомили с деятельностью Центра занятости населения 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
В рамках интеграционной программы «Что нужно знать для того, чтобы жить» в Старом Крюково состоялись встречи специалиста зеленоградского Центра занятости населения, юрисконсульта В. П. Макарова, с учащимися школ района.
26 апреля Владимир Петрович встречался с подростками в школе № 1528, а 27 апреля — в школе № 719.
Школьники узнали о структуре ЦЗН и услугах, которые в нем оказываются. Весьма полезной для подростков оказалась информация о трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних работников и о возможности подработать во время летних каникул. Юрисконсульт пригласил ребят в ресурсный центр, где можно пройти тестирование на мультипсихометре — специальном комплексе, предназначенном для оценки профессиональных качеств и психофизических свойств будущих работников.
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