Школьников Старого Крюково познакомили с деятельностью Центра занятости населения

В рамках интеграционной программы «Что нужно знать для того, чтобы жить» в Старом Крюково состоялись встречи специалиста зеленоградского Центра занятости населения, юрисконсульта В. П. Макарова, с учащимися школ района.

26 апреля Владимир Петрович встречался с подростками в школе № 1528, а 27 апреля — в школе № 719.

Школьники узнали о структуре ЦЗН и услугах, которые в нем оказываются. Весьма полезной для подростков оказалась информация о трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних работников и о возможности подработать во время летних каникул. Юрисконсульт пригласил ребят в ресурсный центр, где можно пройти тестирование на мультипсихометре — специальном комплексе, предназначенном для оценки профессиональных качеств и психофизических свойств будущих работников.