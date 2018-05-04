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Севастопольский госуниверситет получил 5,3 млн рублей на исследование в области онкологии
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Севастопольский госуниверситет получил 5,3 млн рублей на исследование в области онкологии 

ТАСС 47 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет получил президентский грант в сумме 5,3 млн рублей на проведение фундаментального исследования, направленного на снижение побочных эффектов от химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.
"Более 10 молодых ученых Севастопольского госуниверситета будут два года проводить исследование, которое в перспективе позволит создать технологию, снижающую побочные эффекты от химиотерапии при онкологических заболеваниях. Работа будет проводиться на средства гранта президента РФ: 5,3 млн рублей на два года", — сказано в сообщении.
Будущую разработку прокомментировал проректор Севастопольского госуниверситета, профессор Максим Евстигнеев. «В рамках проекта рассматривается потенциально будущая технология, которая может усилить, например, противоопухолевое действие некоторых препаратов. На реальном биологическом материале (лабораторных мышах) нами было доказано, что та комбинация, которую мы предлагаем, действительно имеет результат в виде понижения токсичности определенных препаратов», — цитирует пресс-служба слова проректора.
Сообщается, что на работу в рамках гранта уже подали заявку 12 молодых ученых в возрасте до 30 лет.
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