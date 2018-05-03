Ещё
Севастопольский госуниверситет намерен начать обследование учебного реактора в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севастопольский госуниверситет намерен начать обследование учебного реактора в этом году 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Севастопольский госуниверситет планирует начать обследование учебного ядерного реактора в текущем году с тем, чтобы решить вопрос о возможности его запуска или выведения из эксплуатации. Об этом в четверг сообщил журналистам ректор вуза Владимир Нечаев.
Ранее сообщалось, что Севастопольский госуниверситет намерен добиваться перезапуска остановленного исследовательского ядерного реактора (ИР-100), который может быть использован в научных и образовательных целях.
"Будет ли это возобновление работы, либо вывод из эксплуатации, любая из этих траекторий предполагает наличие первого шага — это обследование реактора. На сегодняшний день Министерство образования РФ выделило значительную сумму денег на обследование реактора. Я надеюсь, что в этом году мы проведем конкурс соответствующий, специализированная организация начнет проводить исследования, и по итогам определится дальнейшая траектория", — сказал Нечаев, добавив, что на обследование реактора выделено 45 млн рублей.
ИР-100 — исследовательский ядерный реактор, построенный и введенный в эксплуатацию в 1967 году, использовался для проведения научно-исследовательских и учебных работ.
ТАСС: последние новости
Школьники Москвы завоевали на Всероссийской олимпиаде 906 дипломов Посольство РФ назвало вбросом статью о влиянии "российских ботов" на выборы в Британии Новое студенческое общежитие в Томске сдадут на год раньше
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы38
В Сирии разбился российский истребитель615
Полномочия Медведева передадут Кудрину1009
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов74
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка119
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение