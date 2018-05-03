Севастопольский госуниверситет намерен начать обследование учебного реактора в этом году

СЕВАСТОПОЛЬ , 3 мая. / ТАСС /. Севастопольский госуниверситет планирует начать обследование учебного ядерного реактора в текущем году с тем, чтобы решить вопрос о возможности его запуска или выведения из эксплуатации. Об этом в четверг сообщил журналистам ректор вуза Владимир Нечаев

Ранее сообщалось, что Севастопольский госуниверситет намерен добиваться перезапуска остановленного исследовательского ядерного реактора (ИР-100), который может быть использован в научных и образовательных целях.

"Будет ли это возобновление работы, либо вывод из эксплуатации, любая из этих траекторий предполагает наличие первого шага — это обследование реактора. На сегодняшний день Министерство образования РФ выделило значительную сумму денег на обследование реактора. Я надеюсь, что в этом году мы проведем конкурс соответствующий, специализированная организация начнет проводить исследования, и по итогам определится дальнейшая траектория", — сказал Нечаев, добавив, что на обследование реактора выделено 45 млн рублей.

ИР-100 — исследовательский ядерный реактор, построенный и введенный в эксплуатацию в 1967 году, использовался для проведения научно-исследовательских и учебных работ.