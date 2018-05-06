Во Владивостоке подростки скинули на детскую площадку бутылки с водой

В дневное время в полицию позвонила пожилая жительница одного из домов в Ленинском районе и сообщила о хулиганских действиях. По словам горожанки, трое школьников с лестничной клетки на 14-м этаже скидывали на детскую площадку бутылки с водой, одна из которых едва не попала ей по голове, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах

Женщина рассказала, что сразу после атаки подростки выбежали из подъезда и остались играть во дворе. Но наблюдениям местной жительницы, на вид хулиганам 12-14 ле; также она попросила привлечь их родителей к ответственности за опасные развлечения детей с бутылками.

Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Личности малолетних хулиганов устанавливаются.