Подарок к учебному году

Считаные недели остались до закрытия старого здания школы в поселке Геофизиков. Это здание школой называли с натяжкой. На самом деле дети более 20 лет учились в приспособленном помещении. Путь к новой школе был тернист. И вот близится время новоселья.

Марина Ващенко, директор школы № 2, не может нарадоваться: новая школа в 11 (!) раз больше действующей. Это как компенсация за ту невероятную тесноту, в которой ютилось не одно поколение учеников: в школе, рассчитанной на 200 мест, занимаются 483 ученика. Понятно, что в две смены. Но потребность в школьных местах в микрорайоне огромная. В новом учебном году в первый класс пойдут 150 детей. В стареньком здании очень маленькие кабинеты. Самый большой — всего 39 квадратных метров. Спортивный и актовый залы совмещены, поэтому приходится то заносить спортивные снаряды, а стулья выносить, то наоборот. Тяжко, одним словом. — Главная наша проблема, конечно, теснота, — подтверждает Марина Митрофановна. — Маленькие коридоры, фойе. Когда вся смена приходит, буквально яблоку негде упасть. Микрорайон разросся, приехало большое количество молодых семей. Мы стали очень сильно нуждаться в площадях, по нормам не проходим. Есть ребятишки, которые учатся в другой школе, хотя по месту жительства должны учиться в нашей. С новой школой они наконец-то придут к нам, и с 1 сентября у нас будет около 800 человек. В новом здании, помимо современных классов, — зал для занятий хореографией, актовый зал, большой и малый спортивные залы, зал ЛФК. Невероятный подарок для всех учеников — 25-метровый бассейн.

Строительство учебного учреждения началось в 2017 году, сейчас идут отделочные работы, здание должно быть сдано к началу нового учебного года. Оборудование обошлось в 50 миллионов рублей, общая стоимость объекта — 730 миллионов.