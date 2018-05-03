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Педагог савелкинской школы победила в международном конкурсе для учителей
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Педагог савелкинской школы победила в международном конкурсе для учителей 

Савелки 3 часа назад
Фото: Савелки
Лариса Чухиль, педагог дополнительного образования школы №1557 из Зеленограда стала Лауреатом Национальной премии «Лучший учитель 2018» в номинации «Лучшая методическая разработка для начальной школы». В конкурсе приняли участие педагоги из 31 региона России, Белоруссии и Казахстана, практикующие для обучения детей решения LEGO Education.
Конкурс для учителей LEGO Education Teacher Award организован с целью выявления и поощрения педагогов, использующих инновационный подход к преподаванию естественно-научных и математических дисциплин, чтобы раскрыть в детях творческие способности, интерес к инженерно-техническим дисциплинам и научить их нестандартному мышлению.
Коллектив зеленоградской школы поздравляет Ларису Ивановну с победой в международном конкурсе. Педагог, в свою очередь, выражает благодарность своей наставнице, учителю информатики школы 1557 Белиовской Л. Г., которая вдохновила коллегу на участие в конкурсе. Лауреаты конкурса примут участие в симпозиуме LEGO Education, который пройдет с 5 по 7 июня 2018 года в Бостоне, США.
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