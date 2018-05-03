Педагог савелкинской школы победила в международном конкурсе для учителей

Белоруссии и Лариса Чухиль, педагог дополнительного образования школы №1557 из Зеленограда стала Лауреатом Национальной премии «Лучший учитель 2018» в номинации «Лучшая методическая разработка для начальной школы». В конкурсе приняли участие педагоги из 31 региона России Казахстана , практикующие для обучения детей решения LEGO Education.

Конкурс для учителей LEGO Education Teacher Award организован с целью выявления и поощрения педагогов, использующих инновационный подход к преподаванию естественно-научных и математических дисциплин, чтобы раскрыть в детях творческие способности, интерес к инженерно-техническим дисциплинам и научить их нестандартному мышлению.