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Казанцы добились присвоения имени Абдулхака Умеркина лицею №116
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Казанцы добились присвоения имени Абдулхака Умеркина лицею №116 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Лицею №116 Вахитовского района Казани присвоят имя Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина. В Сборнике документов и правовых актов муниципального образования №16 вышло соответствующее постановление — №1731 от 26.04.2018. Лицей №116 в 1954 году был основан, как школа №116 Молотовского района столицы Татарстана. Первым директором образовательного учреждения стал Петр Хорунжий. С 1989 года школа получила медико-биологический профиль, школьники теперь учились при КГМУ им. С. В. Курашова. В 1992 году — еще один статус, школа-лицей при КГМУ. Наконец, в 1996 году появился лицей №116. В 2016 году лицей №116 получил имя востоковеда, педагога-теоретика Мирзы Махмутова. Однако выпускники школы выступили против подобного решения. Они настояли, что лицей должен носить имя своего героического учителя Абдулхака Умеркина. Бюст Умеркина установлен во дворе образовательного учреждения.
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