Казанцы добились присвоения имени Абдулхака Умеркина лицею №116

Казанский репортер: последние новости

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