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Югра поделилась опытом создания школ на Российской неделе ГЧП
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Югра поделилась опытом создания школ на Российской неделе ГЧП 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Наработки Ханты-Мансийского автономного округа по внедрению типовых решений в сфере ГЧП при создании школ представил и.о. генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель на заседании проектной лаборатории.
У Югры грандиозные планы — к 2021 году все ученики начальных классов (с 1 по 4 класс) и старшеклассники (10 и 11 класс) должны учиться в первую смену.
А к 2025 году должно быть создано 85 000 мест для учеников. Также к 2025 году все школьники будут учиться в первую смену. Ученики будут переведены из зданий с износом более 50% и выше в новые школы. Все это возможно благодаря работе с частными партнерами.
Роман Генкель пояснил: «Совместно с профильным ведомством и при участии ПАО „Сбербанк“ была разработана и утверждена рекомендуемая форма концессионного соглашения, которая легла в основу так называемого „коробочного“ решения банка по финансированию концессионных соглашений о строительстве и эксплуатации школ с возможностью оказания платных услуг».
Остается утвердть форму и условия соглашения о МЧП (муниципально-частном партнерстве). Также должен быть составлен перечень оборудования, входящего в объект, а также список услуг по технической эксплуатации и порядок их оказания.
Участники проектной лаборатории отметили, что опыт Югры интересен не только профессиональным участникам рынка, но и другим регионам, для которых задача по строительству новых школ является ключевой.
Напомним, накануне в Нефтеюганске было подписано концессионное соглашение о создании детского сада. Суть документа в том, что инвестор без государственной поддержки за счет собственных средств (более 286 млн рублей) создаст дошкольное учреждение в городе.
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