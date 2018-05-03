Югра поделилась опытом создания школ на Российской неделе ГЧП

Наработки Ханты-Мансийского автономного округа по внедрению типовых решений в сфере ГЧП при создании школ представил и.о. генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель на заседании проектной лаборатории.

У Югры грандиозные планы — к 2021 году все ученики начальных классов (с 1 по 4 класс) и старшеклассники (10 и 11 класс) должны учиться в первую смену.

А к 2025 году должно быть создано 85 000 мест для учеников. Также к 2025 году все школьники будут учиться в первую смену. Ученики будут переведены из зданий с износом более 50% и выше в новые школы. Все это возможно благодаря работе с частными партнерами.

Роман Генкель пояснил: «Совместно с профильным ведомством и при участии ПАО „Сбербанк“ была разработана и утверждена рекомендуемая форма концессионного соглашения, которая легла в основу так называемого „коробочного“ решения банка по финансированию концессионных соглашений о строительстве и эксплуатации школ с возможностью оказания платных услуг».

Остается утвердть форму и условия соглашения о МЧП (муниципально-частном партнерстве). Также должен быть составлен перечень оборудования, входящего в объект, а также список услуг по технической эксплуатации и порядок их оказания.

Участники проектной лаборатории отметили, что опыт Югры интересен не только профессиональным участникам рынка, но и другим регионам, для которых задача по строительству новых школ является ключевой.