ЕГЭ-2018: когда начинается основной этап экзаменов

Рассказываем, когда выпускники начинают сдавать Единый государственный экзамен в 2018 году Какие экзамены выпускники будут сдавать уже в мае и отличаются ли сроки сдачи ЕГЭ в регионах России , читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

1 В регионах РФ разные сроки сдачи ЕГЭ?

На официальном портале Единого госэкзамена сказано, что для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

2 Когда начинается основной этап сдачи ЕГЭ?

Основной этап начинается 28 мая 2018 года. В этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике, ИКТ и географии.

3 А какие экзамены еще будут в мае?

В мае, согласно расписанию, экзаменов не так много. Как уже было сказано выше, 28-го числа текущего месяца одиннадцатиклассники будут писать ЕГЭ по географии, информатике, ИКТ. А в среду, 30 мая, выпускники напишут единый госэкзамен по математике (базовый уровень).

4 Какое расписание экзаменов на июнь?

Июнь весьма и весьма насыщенный месяц. Так, 1 июня пройдет ЕГЭ по математике (профильный уровень), 4 июня — по химии и истории, а 6 июня выпускники будут сдавать русский язык.

В субботу, 9 июня, и в среду, 13 июня, сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устно).

Обществознание стоит на 14 июня. А 18-го пройдет единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам (письменно).

20 июня (среда) выпускники пишут ЕГЭ по литературе и физике.

5 А какие будут резервные даты для ЕГЭ?

Расписание на резервные дни выглядит так:

— география, информатика и ИКТ — 22 июня;

— математика (базовый уровень и профильный) — 25 июня;

— русский язык — 26 июня;

— химия, история, биология, иностранные языки (письменно) — 27 июня;

— литература, физика, обществознание — 28 июня;

— иностранные языки (устно) — 29 июня;

— по всем учебным предметам — 2 июля.

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