ЕГЭ-2018: когда начинается основной этап экзаменов 

Рассказываем, когда выпускники начинают сдавать Единый государственный экзамен в 2018 году Какие экзамены выпускники будут сдавать уже в мае и отличаются ли сроки сдачи ЕГЭ в регионах России, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».
1 В регионах РФ разные сроки сдачи ЕГЭ?
На официальном портале Единого госэкзамена сказано, что для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
2 Когда начинается основной этап сдачи ЕГЭ?
Основной этап начинается 28 мая 2018 года. В этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике, ИКТ и географии.
3 А какие экзамены еще будут в мае?
В мае, согласно расписанию, экзаменов не так много. Как уже было сказано выше, 28-го числа текущего месяца одиннадцатиклассники будут писать ЕГЭ по географии, информатике, ИКТ. А в среду, 30 мая, выпускники напишут единый госэкзамен по математике (базовый уровень).
4 Какое расписание экзаменов на июнь?
Июнь весьма и весьма насыщенный месяц. Так, 1 июня пройдет ЕГЭ по математике (профильный уровень), 4 июня — по химии и истории, а 6 июня выпускники будут сдавать русский язык.
В субботу, 9 июня, и в среду, 13 июня, сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устно).
Обществознание стоит на 14 июня. А 18-го пройдет единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам (письменно).
20 июня (среда) выпускники пишут ЕГЭ по литературе и физике.
5 А какие будут резервные даты для ЕГЭ?
Расписание на резервные дни выглядит так:
— география, информатика и ИКТ — 22 июня;
— математика (базовый уровень и профильный) — 25 июня;
— русский язык — 26 июня;
— химия, история, биология, иностранные языки (письменно) — 27 июня;
— литература, физика, обществознание — 28 июня;
— иностранные языки (устно) — 29 июня;
— по всем учебным предметам — 2 июля.
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