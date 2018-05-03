Reuters: 10 инновационных вузов Европы

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты составили третий ежегодный рейтинг Reuters «Топ 100: самые инновационные вузы Европы». Данный рейтинг выявляет и оценивает образовательные учреждения, вносящие самый большой вклад в развитие науки, изобретение новых технологий и содействие росту глобальной экономики. Ниже мы расскажем о 10 самых инновационных вузах Европы. 1. Лёвенский католический университет

Страна: БельгияДатой основания считается 1425 г., когда брабантский герцог Жан IV обратился с просьбой о открытии школы к Папе Римскому Мартину V. Через пять лет после основания общей школы, Папа Римский Евгений IV, открыл здесь богословский факультет, который принес университету наибольшую славу. Лёвенский университет стал международным центром философии неотомизма. Во время обеих мировых войн были уничтожены большие университетские книгохранилища, утрачена часть архивов. В 1946 г. под одной администрацией возникли две параллельных секции университета — франкоязычная и нидерландоязычная, а с 1970 г. существуют два отдельных университета — валлонский и фламандский. 2. Имперский колледж Лондона

Страна: ВеликобританияС 1907 по 2007 гг. Имперский колледж входил в состав Лондонского университета. Отделение колледжа в самостоятельное учреждение было приурочено к столетию его основания и произошло 8 июля 2007 г. Имперский колледж входит в «золотой треугольник», представляющий собой группу самых элитных британских университетов и также включающий в себя Оксфордский и Кембриджский университеты. Традиционно включается в списки самых престижных высших учебных заведений. 3. Кембриджский университет

Страна: ВеликобританияКембриджский университет — университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране. Учебная и научная работа студентов и аспирантов организована в шести так называемых «школах» университета. Каждая «школа» административно — тематическая (проблемная) группа из нескольких факультетов (совокупность кафедр), научно-исследовательских институтов, лабораторий и тому подобного. Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов — по этому показателю он занимает одно из первых мест среди высших учебных заведений мира. 4. Федеральная политехническая школа Лозанны

Страна: ШвейцарияФедеральная политехническая школа Лозанны была основана в 1853 г. под названием ∎cole Sp∎ciale de Lausanne и была присоединена как технический факультет к государственной академии в 1869 г. Имеет статус технического университета с 1969 г. и считается одним из самых престижных учебных заведений Европы. Часто его сравнивают с Mассачусетским технологическим институтом в США. Для начала обучения в бакалавриате, в отличие от магистратуры и докторантуры, не требуются вступительные экзамены, достаточно иметь свидетельство о полном среднем образовании (например, швейцарскую матуру или немецкий абитур). 5. Университет Эрлангена — Нюрнберга

Страна: ГерманияУниверситет Эрлангена — Нюрнберга был основан герцогом Фридрихом Бранденбург-Байрейтским в 1742 г. в Байройте, а в 1743 г. переведен в Эрланген. В особых зданиях помещаются анатомический, зоолого-зоотомический, физический и фармакологический институты и химическая лаборатория. Другие вспомогательные учреждения университета: госпиталь, хирургическая, офтальмологическая и акушерская клиники, патологоанатомический и физиологический институты, минералогический кабинет, ботанический сад. В настоящее время в университете обучается более 40 тыс. студентов. 6. Мюнхенский технический университет

Страна: ГерманияМюнхенский технический университет, основанный в 1868 г., находится в городе Мюнхене и является единственным техническим университетом Баварии и одним из самых больших высших учебных заведений в Германии. В университете осуществляется обучение по 132 специальностям. Наряду с типичными для технического вуза факультетами технических и естественных наук существуют и факультеты экономики, спорта и медицины. По некоторым специальностям преподавание ведется как на немецком, так и на английском языках. 7. Манчестерский университет

Страна: ВеликобританияМанчестерский университет — один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича». Расположен в городе Манчестер. Выпускниками, аспирантами и сотрудниками Манчестерского университета (включая бывшие вузы, на основе которых он был создан в нынешнем виде) были 25 лауреатов Нобелевской премии; таким образом, по количеству нобелевских лауреатов он находится на третьем месте после Оксфорда и Кембриджа. 8. Мюнхенский университет

Страна: ГерманияМюнхенский университет имени Людвига Максимилиана — высшее учебное заведение в Мюнхене, Германия. Основан герцогом Людвигом IX в 1472 г. и назван в память о нем и курфюрсте Максимилиане I Иосифе. В состав университета входят 18 факультетов, на которых преподают более 700 профессоров. Годовой бюджет университета составляет примерно 1 млрд евро, треть этих средств приходится на долю университетской клиники. В Мюнхенском университете студенты могут получить образование по одной из 160 специальностей. 9. Датский технический университет

Страна: ДанияУниверситет был основан 27 января 1829 г. физиком Гансом Христианом Эрстедом. Изначально в нем были только две специальности: естествознание и механика. До середины XX века здания университета располагались в центре Копенгагена, но из-за нехватки места в 1962—1974 гг. университет был перемещен в Люнгбю. 10. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Страна: ШвейцарияВысшая техническая школа в Цюрихе была основана 16 октября 1855 г. и является не только самым престижным вузом Швейцарии, но и неизменно входит в число лучших университетов мира. Среди выпускников и профессоров университета 21 лауреат Нобелевской премии, наиболее известным из которых является Альберт Эйнштейн, получивший премию по физике в 1921 г.