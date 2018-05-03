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Студентам гарантировали право на обучение на «военке»
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Студентам гарантировали право на обучение на «военке» 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: МИНОБОРОНЫ
Студентам высших учебных заведений, в которых нет собственной военной кафедры, разрешили проходить военную подготовку в других образовательных учреждениях. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 мая.
Документом установлено, что ректор вуза, при котором отсутствует военная кафедра, в случае изъявления желания у студента пройти военную подготовку на кафедре при другой образовательной организации, обязан согласовать необходимый для этого договор.
Кроме этого, постановлением отменена норма о выплате дополнительной стипендии гражданам, проходящим военную подготовку по программам офицеров запаса. Необходимость в такой выплате отпала после исключения из законодательства положения о возможном призыве на военную службу граждан, завершивших обучение по программам военной подготовки офицеров запаса.
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