Студентам гарантировали право на обучение на «военке»

Студентам высших учебных заведений, в которых нет собственной военной кафедры, разрешили проходить военную подготовку в других образовательных учреждениях. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 мая.

Документом установлено, что ректор вуза, при котором отсутствует военная кафедра, в случае изъявления желания у студента пройти военную подготовку на кафедре при другой образовательной организации, обязан согласовать необходимый для этого договор.

Кроме этого, постановлением отменена норма о выплате дополнительной стипендии гражданам, проходящим военную подготовку по программам офицеров запаса. Необходимость в такой выплате отпала после исключения из законодательства положения о возможном призыве на военную службу граждан, завершивших обучение по программам военной подготовки офицеров запаса.