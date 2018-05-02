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Более двух тонн макулатуры собрали жители Печатников
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Более двух тонн макулатуры собрали жители Печатников 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Юные жители Печатников собрали более двух тонн макулатуры в рамках акции «Сдай макулатуру — сохрани дерево!».
Акцию по сбору бумажных отходов провели в школе № 1256.
— В течение нескольких дней дети и их родители приносили в школу различные бумажные отходы, — сообщили в образовательном учреждении. — Вся собранная бумага была сдана в пункт приема макулатуры.
В акции приняли участие и младшеклассники, и учащиеся средней школы. Но самыми активными оказались ученики 1А класса, которые собрали 563 килограмма макулатуры. Немного отстают от них учащиеся 2А класса с их результатом — 510 килограмм. Тройку лидеров замыкает 8Б класс — ребята собрали 387 килограмм макулатуры.
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