Более двух тонн макулатуры собрали жители Печатников

Юные жители Печатников собрали более двух тонн макулатуры в рамках акции «Сдай макулатуру — сохрани дерево!».

Акцию по сбору бумажных отходов провели в школе № 1256.

— В течение нескольких дней дети и их родители приносили в школу различные бумажные отходы, — сообщили в образовательном учреждении. — Вся собранная бумага была сдана в пункт приема макулатуры.

В акции приняли участие и младшеклассники, и учащиеся средней школы. Но самыми активными оказались ученики 1А класса, которые собрали 563 килограмма макулатуры. Немного отстают от них учащиеся 2А класса с их результатом — 510 килограмм. Тройку лидеров замыкает 8Б класс — ребята собрали 387 килограмм макулатуры.