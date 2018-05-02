Выпускники школ Казахстана смогут сдавать ЕНТ на английском языке

Выпускники школ в Казахстане получили право сдавать экзамены на английском языке, передает «МИР 24».

Как уточнили в министерстве образования , на него пойдут пока только добровольцы. Кроме того в ведомстве сообщили, что выпускникам, которые пропустили тестирование по уважительной причине, например, из-за болезни родителей, разрешат сдать экзамен в другой день.

«Такие случаи у нас действительно ежегодно происходят, их очень мало, тем не менее, они есть. И наши выпускники, у которых случилось такое несчастье, вынуждены были пропускать ЕНТ. В этом году мы даем им право и возможность. Если в этом населенном пункте ЕНТ проходит, то на другой день они могут пойти и сдать наравне со всеми. Если ЕНТ уже завершилось, то они смогу сдать тестирование при сдаче комплексного тестирования», — пояснил ице-министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

Также в Казахстане выделят 20 тысяч грантов для абитуриентов вузов. Их смогут получить в первую очередь те, кто намерен поступать на технические специальности.

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