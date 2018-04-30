Ереванский госуниверситет готов восстановить Пашиняна через 23 года после отчисления

ЕРЕВАН , 30 апреля. / ТАСС /. Руководство Ереванского государственного университета (ЕГУ) выразило готовность восстановить лидера протестного движения Армении Никола Пашиняна в качестве студента. Вуз также готов выдать политику диплом о высшем образовании, говорится в обнародованном в понедельник заявлении университета.

В 1995 году, несмотря на отличную успеваемость, Пашинян на выпускном курсе был исключен с отделения журналистики филологического факультета ЕГУ за прогулы. «Ереванский государственный университет сообщает, что, изучив личное дело Никола Пашиняна, выражает готовность, в случае согласия Пашиняна, обратиться в министерство образования и науки Армении с ходатайством для обеспечения процесса восстановления и выдачи диплома», — говорится в заявлении. Отмечается, что это сделано в качестве «отклика на публикации последних дней в печати, а также на сбор подписей, организованный нашими студентами».

Одновременно в ЕГУ выразили «озабоченность тем, что студент, имеющий отличную успеваемость, на последнем курсе из-за пропуска занятий был исключен из университета». ЕГУ также опубликовал факсимиле приказа от 30 ноября 1995 года об исключении группы студентов отделения журналистики «за отсутствие на занятиях по неуважительным причинам». В документе говорится об исключении четырех студентов, среди которых Пашинян.