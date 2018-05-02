Врио ректора РГГУ не смог подтвердить возможное назначение Мединского главой вуза

Отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва» , временно исполняющий обязанности ректора РГГУ Александр Безбородов отметил, что ему «по разным каналам периодически доносят информацию» о планах Мединского возглавить университет.

«Об этом периодически говорят, что я здесь могу комментировать? Мы работаем совершенно спокойно, университет находится, на мой взгляд, в хорошем рабочем состоянии, за последние полгода мы решили очень много важных вопросов, включая кадровые и инфраструктурные, и вместе с коллективом собираемся продолжать решать их дальше».

Сообщения о скором назначении Мединского на должность ректора РГГУ поступали и раньше. По данным СМИ, это может произойти после отставки правительства, запланированной на 7 мая.