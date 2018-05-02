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Врио ректора РГГУ не смог подтвердить возможное назначение Мединского главой вуза
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Врио ректора РГГУ не смог подтвердить возможное назначение Мединского главой вуза 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», временно исполняющий обязанности ректора РГГУ Александр Безбородов отметил, что ему «по разным каналам периодически доносят информацию» о планах Мединского возглавить университет.
«Об этом периодически говорят, что я здесь могу комментировать? Мы работаем совершенно спокойно, университет находится, на мой взгляд, в хорошем рабочем состоянии, за последние полгода мы решили очень много важных вопросов, включая кадровые и инфраструктурные, и вместе с коллективом собираемся продолжать решать их дальше».
Сообщения о скором назначении Мединского на должность ректора РГГУ поступали и раньше. По данным СМИ, это может произойти после отставки правительства, запланированной на 7 мая.
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