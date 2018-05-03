С. Собянин поздравил московских школьников с победой на всероссийской олимпиаде 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с новым рекордом на всероссийской олимпиаде. Об этом сообщается на персональном сайте мэра.
«Результаты всероссийской олимпиады школьников являются серьезной независимой оценкой уровня образования регионов. Новый рекорд московских школьников на всероссийской олимпиаде — 906 дипломов. Поздравляю! Этот большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями», — написал мэр.
С. Собянин также отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности столичного школьного образования.
«В московские вузы приезжают лучшие абитуриенты со всей страны. Поэтому и наша московская школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы, позволят конкурировать со своими сверстниками из других регионов страны», — написал мэр Москвы.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся четвертых-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.