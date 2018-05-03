Ещё
С. Собянин поздравил московских школьников с победой на всероссийской олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин поздравил московских школьников с победой на всероссийской олимпиаде 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с новым рекордом на всероссийской олимпиаде. Об этом сообщается на персональном сайте мэра.
«Результаты всероссийской олимпиады школьников являются серьезной независимой оценкой уровня образования регионов. Новый рекорд московских школьников на всероссийской олимпиаде — 906 дипломов. Поздравляю! Этот большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями», — написал мэр.
С. Собянин также отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности столичного школьного образования.
«В московские вузы приезжают лучшие абитуриенты со всей страны. Поэтому и наша московская школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы, позволят конкурировать со своими сверстниками из других регионов страны», — написал мэр Москвы.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся четвертых-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин поздравил московских школьников с победой на всероссийской олимпиаде Российский научный фонд запустил виртуальные туры по исследовательским лабораториям страны Выпавшая из окна общежития студентка МГИМО скончалась в больнице
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог97
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии252
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе364
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США420
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение