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Более 900 дипломов получили московские школьники на всероссийской олимпиаде
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Более 900 дипломов получили московские школьники на всероссийской олимпиаде 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Школьники столицы обновили рекордное количество дипломов, полученных на всероссийской олимпиаде, они получили 906 дипломов, сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Он отметил, что в московские вузы приезжают лучшие абитуриенты со всей страны. Поэтому и столичная школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы, конкурировать со своими сверстниками из других регионов страны.
«Результаты всероссийской олимпиады школьников являются серьезной независимой оценкой уровня образования регионов. Московские школьники продолжают идти в отрыв от своих сверстников. Новый рекорд московских школьников на всероссийской олимпиаде — 906 дипломов», — написал мэр.
Собянин уточнил, что это на 89 дипломов больше, чем в прошлом году. Всего 191 победитель. Дипломы завоевали ученики 227 школ.
«Поздравляю! Этот большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями», — подчеркнул столичный градоначальник.
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