Более 900 дипломов получили московские школьники на всероссийской олимпиаде 

Школьники столицы обновили рекордное количество дипломов, полученных на всероссийской олимпиаде, они получили 906 дипломов, сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Он отметил, что в московские вузы приезжают лучшие абитуриенты со всей страны. Поэтому и столичная школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы, конкурировать со своими сверстниками из других регионов страны.
«Результаты всероссийской олимпиады школьников являются серьезной независимой оценкой уровня образования регионов. Московские школьники продолжают идти в отрыв от своих сверстников. Новый рекорд московских школьников на всероссийской олимпиаде — 906 дипломов», — написал мэр.
Собянин уточнил, что это на 89 дипломов больше, чем в прошлом году. Всего 191 победитель. Дипломы завоевали ученики 227 школ.
«Поздравляю! Этот большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами — победителями», — подчеркнул столичный градоначальник.