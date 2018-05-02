«Копим второй год»: с родителей школьников собирают деньги за конец учебного года

Наталья (11-й класс, гимназия № 15): «Выпускной у нас в ресторане гостиницы „Сибирь“, но на банкет наша дочь не пойдёт. Это закрытая площадка ресторана без выхода на улицу. Мой ребёнок сложно переносит духоту в замкнутых помещениях. Выходить нельзя, у гостиницы такие условия. Я звонила, спрашивала, будет ли возможность выйти на улицу, мне ответили, что нет, „мы детей охраняем“. Подсчитали, что банкет стоит 2500 рублей с человека — без разницы, взрослый или ребёнок. Плюс на тех, кто пойдёт, раскидают сумму за услуги диджея и артистов. В прошлом году на последний звонок, подарки школе и выпускной сдавали с ребёнка по 15 тысяч — это артисты, диджеи, подарки, букеты и сам выпускной.

Выбирать ресторан ездил родительский комитет: смотрели расположение и кухню, выбирали по меню. Фотосъёмка последнего звонка и выпускного выйдет порядка десяти тысяч, видео и ролик на полторы минуты — около шести тысяч.

В прошлом году школе дарили телевизор. Честно скажу, для гимназии ничего не жалко в разумных пределах.

За десять лет всё отремонтировано и оборудовано с нуля. Всё очень хорошо сделано, в том числе и на деньги родителей, и на деньги муниципалитета. Насколько я знаю, учительнице подарят сертификаты на покупки. Банкет для всех учителей-предметников оплачивают родители.

Рынок платьев для юных леди в Новосибирске полностью отсутствует как класс, нет этого сегмента. Есть бутик Гусинобродский — это процентов 80 нарядных платьев. Чаще всего это дешёвая ткань, оборки, миллион страз и огромная наценка. В прошлом году знакомые покупали за шесть–семь тысяч. Мы объехали магазины свадебных и вечерних платьев, но покупать из серии „два прямоугольника и пояс“ либо десять метров фатина и топик минимум за 12–15 тысяч нам неинтересно. Заказали у портнихи, выйдет около семи тысяч. Плюс дополнительно туфли, чулки, предварительный поход к косметологу. Причёску и макияж дочь сделает сама».

Ольга (11-й класс, школа № 41): «Подготовку начали ещё в сентябре, уже тогда было сложно найти место. Банкет будет у нас на Затулинке, чтобы было удобно добираться домой после того, как встретят рассвет. Там два этажа, на втором открытая площадка — подальше от дороги, никаких высоких строений рядом нет, рассвет будет виден хорошо, до дома можно даже пешком пройти. Важно, чтобы с детьми было всё хорошо, чтобы они не уезжали никуда далеко на берег. Последний звонок, выпускной, цветы и подарки — это 10 000 с ребёнка. Если родитель хочет пойти на банкет, то это ещё 3500 с одного, то есть мы вдвоём доплатим семь тысяч.

Девочку нужно ещё одеть и обуть. Платье найти нетрудно, а вот цену подходящую — сложно. Средняя цена платья, которое она хотела бы, это пять–семь тысяч, найти можно попроще и тысячи за три. Полторы–две тысячи — макияж, причёска до трёх тысяч рублей. Мы записались ещё в марте. Сейчас разговаривали с девочками в классе, что кто не успел, тот не может записаться к нужному мастеру.

У репетиторов занимаемся по английскому и истории — дочь сдаёт эти предметы, академический час стоит 700 рублей, а в неделю два занятия по каждому предмету. Финансовая нагрузка перед ЕГЭ и выпускным на родителей очень большая. Мы ещё в 10-м классе начали откладывать, копим второй год на всё это дело.

Класс подобрался адекватный: год к этому идём, готовимся постепенно, нет такого ажиотажа, что всё собрать и сделать за две недели.

Родители заинтересованы, редко кто пропускает собрания. У нас замечательный классный руководитель, она много времени тратит на детей и родителей, дети её любят, она против особых подарков. Подарим картину — её портрет вместе с классом».

Александр (11-й класс, школа № 109): «Собираем по одиннадцать тысяч, из них четыре на подарки. Школа находится в районе площади Маркса, а место для банкета родительский комитет выбрал в Дзержинском районе. Дети не особо заинтересованы во всех этих мероприятиях, они не против, если им просто дадут деньги на вечер. Выпускной — как свадьба: больше нужно родителям, чем самим молодым».

Наталья (9-й класс, школа № 199): «Решили снять турбазу на сутки, выходит около 3,5 тысячи на человека. Было несколько вариантов: турбаза, кафе и другие. Большинством выбрали турбазу, это дети хотели. Родители также могут поехать, если доплатят. Вариант в школе и не предлагали — это нельзя. Классный руководитель сразу предостерегла, что никакого спиртного нельзя. Конечно, родители беспокоятся из-за этого. Я доверяю своему ребёнку, но всегда могут быть провокации.

Также ещё сдаём на фотографии. Класс выбрал альбом примерно за полторы тысячи, но там можно было и за 700 рублей заказать фотографии. Ещё полторы тысячи на подарки, пока родительский комитет не выбрал, что именно подарят. Всего выйдет около шести тысяч. Сейчас основные траты на репетиторов — по каждому предмету два раза в неделю по 500 рублей. В среднем занятий пять в неделю».

Анна (1-й класс, гимназия № 1): «У нас адекватный класс, хорошие семьи собрались: родители поделены на четыре части — в каждой четверти каждая часть ответственна за всё происходящее, а остальные с этим не спорят. В этой четверти ответственные решили, что поедем в „Форт Боярд“ — место со спортивными мероприятиями для детей и возможностью жарки шашлыка. Никаких бальных платьев и фуршетов. На окончание года собираем по 2100 рублей — 1700 рублей за ребёнка, 400 за родителя. Мы собираем раз в год крупную сумму, тысяч пять, на все цветы, подарки и мероприятия — сдали в начале года и больше не беспокоимся».

Марина (5-й класс, гимназия № 1): «Хоть это и пятый класс, мы всё равно проводим праздник. В среднем уходит на выпускной, в нефинальном классе, 3–5 тысяч рублей. Полгода были дебаты, где отметим. Было несколько вариантов, устроили голосование, решили, что это должно быть приличное кафе или беседка на природе, обязательно квест, чтобы аниматоры с детьми занимались. Были варианты на Обском море, потом в Бердской заимке, но остановились на Заельцовском парке — ресторан Shalet. Вышло по 3500 рублей.

Класс дружный, всё очень здорово. Раньше учились в обычной средней школе — достаток разный, люди не всегда могли, а здесь всё дружно, но в рамках разумного. На окончание начальной школы покупали шикарное платье примерно за восемь тысяч рублей, а сам выпускной с видеографом вышел около пяти тысяч».

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