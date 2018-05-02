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Жители воронежского микрорайона потребовали от властей новую школу
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Жители воронежского микрорайона потребовали от властей новую школу 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Пока дети вынуждены ходить в единственное учреждение. Жители воронежского микрорайона Боровое обратились к городским властям с требованием построить новую школу вблизи жилых домов. Соответствующую петицию на платформе Change.org создала горожанка Елена Попова. Пока в активно развивающемся микрорайоне только одно общеобразовательное учреждение — школа №64, рассчитанная всего на 350 человек. В ближайшее время появится ещё одна на 1101 место. Правда построят новую школу рядом с уже существующей, что и возмущает жителей микрорайона. — В самом начале застройки микрорайона «Воронежское монтажное управление-2» (ВМУ-2) демонстрировал проекты застройки с наличием школы. Но с каждым годом проект постоянно видоизменяют. Теперь вот, наконец, официально объявлено, что школа появится, но как пристройка у поселковой школы №64, — говорится в петиции.
По словам воронежцев, добираться до этой школы, значит пройти «выживательно-походно-рискованную экспедицию». — Дороги, в понимании «дорога», нет: тротуар отсутствует, дети ходят по проезжей части, рискуя быть сбитыми автомобилями. Если идти пешком, то только через лес, который не безопасен для детей, и через частный сектор, где практически всегда грязь, а в сухую погоду — песок, по которому тоже нелегко передвигаться, — уточнила автор петиции Елена Попова. В связи с этим горожанка от имени жителей микрорайона Боровое попросила губернатора Воронежской области, мэра Воронежа и застройщика ВМУ-2 отказаться от идеи расширения школы №64, а вместо этого возвести новое образовательное учреждение в шаговой доступности. Микрорайон нуждается в социальных объектах, поскольку в нём проживают, преимущественно, молодые семьи с детьми, отмечается в петиции. По данным на 13:00 среды, 2 мая, под обращением подписались 472 человека. Справка Итоги аукциона на строительство школы в микрорайоне Боровое за 679 млн рублей подвели 24 апреля. Победителем тендера стало ВМУ-2. Именно оно возведёт новое здание на улице Фёдора Тютчева, 6. Новое учебное заведение на 1101 место появится рядом с существующей школой №64. Впоследствии старое образовательное учреждение планируют реконструировать. Новое чебное заведение сможет принять школьников из новостроек микрорайона Боровое, которые возводит «ВМУ-2», уже в сентябре 2019 года.
Дарья Крымова
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