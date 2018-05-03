Ещё
15 алтайских школ готовятся к введению нового образовательного стандарта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 алтайских школ готовятся к введению нового образовательного стандарта 

АиФ — Алтай 5 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
15 школ Алтайского края с 1 сентября внедряют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).
В рамках курсов повышения квалификации педагоги разработали необходимые нормативные документы, изменили основную образовательную программу в соответствии со стандартом, подготовили несколько вариантов учебного плана и т.д.
Так, в лицее №130 подготовку прошел как руководящий, так и педагогический состав. В новом учебного году старшеклассники лицея будут обучаться по новым методическим и дидактическим материалам.
Напомним, С 2020 года в соответствии с новым стандартом (ФГОС) будут обучаться старшеклассники во всех школах края.
АиФ — Алтай: последние новости
В АлтГТУ пройдет конференция «Будущее Алтая» Есть ли разница между управлением краем администрацией и правительством? В Барнауле не смогли поднять перевернувшуюся на спуске с «Горы» фуру
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы41
В Сирии разбился российский истребитель618
Полномочия Медведева передадут Кудрину1012
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов84
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка119
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение