15 алтайских школ готовятся к введению нового образовательного стандарта

15 школ Алтайского края с 1 сентября внедряют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).

В рамках курсов повышения квалификации педагоги разработали необходимые нормативные документы, изменили основную образовательную программу в соответствии со стандартом, подготовили несколько вариантов учебного плана и т.д.

Так, в лицее №130 подготовку прошел как руководящий, так и педагогический состав. В новом учебного году старшеклассники лицея будут обучаться по новым методическим и дидактическим материалам.

Напомним, С 2020 года в соответствии с новым стандартом (ФГОС) будут обучаться старшеклассники во всех школах края.