В Орле УФСБ и чиновники нашли незаконную школу

Сотрудниками УФСБ по Орловской области совместно с департаментом образования в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконного предпринимательства обследованы помещения в Орле на улице Машкарина, используемые студией иностранных языков и развития детей «Глобус».

Предметом договоров, заключенных здесь с родителями, является представление платных консультационных услуг по подготовке к школе. В классах есть парты и доски, иллюстративный материал. С детьми занимаются педагоги. Девять групп детей изучают иностранный язык, практикуются и индивидуальные занятия. Проверяющими были получены доказательства, что ИП Поляковой оказываются образовательные услуги без соответствующего разрешения. При этом закон об образовании подразумевает обязательное лицензирование. Оно осуществляется в том числе в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан.

Арбитражный суд Орловской области решил привлечь индивидуального предпринимателя Веронику Полякову к административной ответственности и назначить наказание в виде предупреждения. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, расторжение договоров об оказании платных консультативных услуг, совершение проступка впервые.

Напомним, в марте Арбитражный суд Орловской области оштрафовал за работу без лицензии предпринимателя Марию Животову, руководящую центром «Монтессорики».

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