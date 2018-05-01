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Владимир Владимирович, у нас проблемы: в Ярославле разбирают последние президента
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Владимир Владимирович, у нас проблемы: в Ярославле разбирают последние президента 

76.ru 58 минут назад
Фото: 76.ru
Разбор полётов по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию устроили депутаты Ярославской областной Думы. Народные избранники пригласили к себе директоров нескольких департаментов, директоров школ и заведующих детских садов. Вместе они решали, от каких проблем в сфере образования нужно избавиться, чтобы сделать всё так, как президент велел.
— Сейчас как раз на федеральном уровне идёт сбор предложений от регионов по итогам обращения президента Федеральному собранию, — отметила депутат Ольга Хитрова. — Мы определились с наиболее актуальными проблемами, которые существуют у нас. Мы надеемся, что они будут учтены при разработке федеральных программ.
Основные вопросы, которые стоит решить в Ярославской области, касаются нехватки мест в детских садах, некачественной профориентации школьников, плохого материально-технического обеспечения школ и низкого уровня престижа образования в целом.
Недавно в Ярославле всплыла ещё одна неприятная история. В двух школах Заволжского района прокуратура нашла серьёзные нарушения.
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