Эксперты озвучили специальности, на которые будет проще всего поступить в 2018 году

Фото: fashionforyou.ru Стало известно, сколько бюджетных мест будет предоставлено в российских вузах на различных специальностях, возрастут ли средние баллы при поступлении и чему будет уделяться особое внимание во время проведения приемной кампании этим летом.

Наибольшее число бюджетных мест в этом году предусмотрено на инженерных и педагогических специальностях. Об этом стало известно 17 апреля на мультимедийной конференции в Москве , посвященной приемной кампании-2018.

При этом почти половина выпускников планирует сдавать ЕГЭ по английскому языку, истории и обществознанию. Соответственно, большой поток абитуриентов ожидается на факультетах, при поступлении на которые требуется знание именно этих дисциплин. Однако, по словам руководителя проекта «Социальный навигатор » международного информагентства «Россия сегодня» Натальи Тюриной, такие направления подготовки выпускникам школ предоставляют всего 17% вузов, а значит, самый большой конкурс будет именно при поступлении на гуманитарные специальности.

Отметим, что средние баллы, необходимые для поступления, в текущем году вновь вырастут. В некоторых вузах страны конкурсный балл за последние пару лет увеличился на два пункта.

Особое внимание представители вузов обещают уделить абитуриентам с ограниченными возможностями. Так, Московский государственный психолого-педагогический университет рассчитывает принять почти 1,4 тысячи будущих специалистов этой категории.

По материалам сайта «Поступи онлайн».