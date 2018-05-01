Эксперты озвучили специальности, на которые будет проще всего поступить в 2018 году 

Фото: fashionforyou.ru Стало известно, сколько бюджетных мест будет предоставлено в российских вузах на различных специальностях, возрастут ли средние баллы при поступлении и чему будет уделяться особое внимание во время проведения приемной кампании этим летом.
Наибольшее число бюджетных мест в этом году предусмотрено на инженерных и педагогических специальностях. Об этом стало известно 17 апреля на мультимедийной конференции в Москве, посвященной приемной кампании-2018.
При этом почти половина выпускников планирует сдавать ЕГЭ по английскому языку, истории и обществознанию. Соответственно, большой поток абитуриентов ожидается на факультетах, при поступлении на которые требуется знание именно этих дисциплин. Однако, по словам руководителя проекта «Социальный навигатор» международного информагентства «Россия сегодня» Натальи Тюриной, такие направления подготовки выпускникам школ предоставляют всего 17% вузов, а значит, самый большой конкурс будет именно при поступлении на гуманитарные специальности.
Отметим, что средние баллы, необходимые для поступления, в текущем году вновь вырастут. В некоторых вузах страны конкурсный балл за последние пару лет увеличился на два пункта.
Особое внимание представители вузов обещают уделить абитуриентам с ограниченными возможностями. Так, Московский государственный психолого-педагогический университет рассчитывает принять почти 1,4 тысячи будущих специалистов этой категории.
По материалам сайта «Поступи онлайн».