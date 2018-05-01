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Минобр назвал минимальный балл ЕГЭ для получения золотой медали
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Минобр назвал минимальный балл ЕГЭ для получения золотой медали 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Фото: shkolabuduschego.ru  Минимальный балл ЕГЭ, необходимый для получения выпускниками школ золотой медали, скорее всего, составит не менее 70. Об этом сообщила министр образования РФ Ольга Васильева.
Ранее стало известно, что в новом, 2018–2019 учебном году в России будут действовать новые правила выдачи золотых медалей школьникам. Для того, чтобы получить заветную медаль, будет недостаточно иметь высший балл по всем предметам — еще предстоит сдать ЕГЭ, преодолев определенный порог. Сейчас минимальный балл окончательно не утвержден, и изменения в законодательные акты еще не внесены, но это произойдет в ближайшее время.
Данное нововведение, по словам Ольги Васильевой, связано с тем, что в последние годы значение золотой медали как отражения заслуг ученика нивелируется, чего допускать нельзя, так как золотая медаль — традиционная награда для успешных учеников.
«На мой взгляд, предлагаемые изменения — большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям», — отметила министр.
Надо отметить, что золотая медаль дает выпускнику определенные преимущества при поступлении в вузы. При этом каждый вуз решает сам, сколько дополнительных баллов при поступлении начисляется обладателям золотой медали. Предельное число таких баллов для медалистов в 2018 году — 10. Дополнительные баллы суммируются с баллами, полученными на ЕГЭ, а в случае, если два абитуриента имеют равное число баллов, преимущество будет у обладателя медали.
По материалам сайта «Поступи онлайн».
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