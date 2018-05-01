Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе #ВместеЯрче

С 15 апреля до 15 октября нижегородцы в возрасте от шести до 18 лет могут стать участниками всероссийского конкурса #ВместеЯрче. Конкурс #ВместеЯрче — это совместный проект «Национального исследовательского университета „МЭИ“, министерства энергетики Российской Федерации , программы развития ООН и Глобального экологического фонда „Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения“.

Участие в конкурсе могут принять школьники и студенты дополнительного и среднего профессионального образования, как россияне, так и владеющие русским языком иностранцы.

Конкурс проводится по трем номинациям: для учеников начальной школы это конкурс плакатов на тему „Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый“; ученики пятых — девятых классов могут написать сочинение на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде. Третья номинация для учеников 10-11 классов и студентов первого-второго курсов профобразования — это конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух направлений (на выбор участника): „Бережное отношение к энергии и природным ресурсам“ или „Устойчивая энергетика“.

После окончания регионального этапа в течение месяца экспертная комиссия будет оценивать заявленные на конкурс работы. Победители регионального отборочного тура примут участие в федеральном этапе с 15 ноября по 3 декабря. Награждение победителей будет традиционно приурочено ко Дню энергетика 22 декабря.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта https://вместеярче.рф/o-festivale/ там же описаны технические условия для конкурсных работ.