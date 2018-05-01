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70 лет посвятил детям и студентам: в Ростове выбрали победителя проекта «Проспект звезд»
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70 лет посвятил детям и студентам: в Ростове выбрали победителя проекта «Проспект звезд» 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове выбрали победителя весеннего этапа проекта «Проспект звезд». Им стал Заслуженный учитель России, который почти 70 лет преподавал в ростовских школах математику Эмилий Мазин.
Он родился в Ростове-на-Дону 5 января 1918 года. Окончил школу с золотой медалью и без экзаменов поступил в РГУ на физико-​математический факультет, где познакомился и пронес дружбу через всю жизнь с лауреатом Нобелевской премии писателем Александром Солженицыным. В 1941 Эмилий Александрович окончил университет с красным дипломом и отправился добровольцем на фронт. Прошел всю войну и даже воевал в Маньчжурии, был ранен четыре раза, а при боях в Кенингсберге — контужен. Кстати, во время Великой Отечественной он всегда носил с собой вузовский диплом, веря, что война непременно закончится, и он снова будет заниматься любимым делом — учить детей.
После Великой Победы вернулся в родной город, и уже с 1 сентября 1946 года стал работать учителем математики в артиллерийском училище, затем в школе № 11. Сорок лет проработал в школе № 1, одновременно преподавая в РГУ. Общий преподавательский стаж Мазина — 70 лет. Стоит отметить, что около его 500 учеников стали кандидатами и докторами наук.
Кстати, ближайшими конкурентами прославленного педагога стали олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Валентин Николаев и доктор медицинских наук, профессор Петр Коваленко. По правилам проекта, оба финалиста будут автоматически включены в список нового, осеннего этапа голосования.
— «Проспект звезд» продолжает жить! Мы благодарны чиновникам, которые пошли нам на встречу и согласовали проект. Но в связи с тем, что скоро начнется чемпионат мира по футболу, и город станет жить по особым правилам безопасности, мы решили передвинуть торжественную закладку именной звезды на 8 сентября 2018 года, — рассказали учредители проекта.
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